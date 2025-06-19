英國QS世界大學排名 台大清大、陽明交大搶進前200強

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（中央社記者陳韻聿倫敦19日專電）英國高等教育調查機構QS發布2026年世界大學排名，此次總計有3所來自台灣的大學院校進入全球前200名，表現較上一次佳；領先的台灣大學全球排名第63，較上一次進步5名。

台灣大學上一次在QS世界大學排名的成績為全球第68名，此次則與香港城市大學並列全球第63。在上一次的QS世界大學排名，台灣大學是唯一進入世界前100強及世界前200強的台灣大學院校。

不過，在今天發布的最新QS世界大學排名，除了台灣大學，台灣另有2所大學院校進入世界前200名，依序是清華大學（第176名）、陽明交通大學（第199名）。陽明交通大學與位於英國北愛爾蘭的貝爾法斯特女王大學（Queen's University Belfast）並列第199名。

QS指出，此次是清華大學在2023年（當年排名第177）之後，首度重回世界前200名榜單。陽明交通大學則是首度挺進世界前200強。

根據QS提供的資料，世界排名最佳的台灣前10所大學院校，除了前3名的台灣大學、清華大學、陽明交通大學，另依序有成功大學（第203名）、台灣科技大學（第345名）、台北科技大學（第420名）、台灣師範大學（第435名）、中山大學（第439名）、中央大學（第587名）、台北醫學大學（第597名）。這10所大學的世界排名皆較上一次進步。

QS的2026世界大學排名由5大指標構成，分別是研究和發現（Research and Discovery）、畢業生就業能力與成就（Employability and Outcomes）、全球往來（Global Engagement）、學習經驗（Learning Experience），以及永續發展（Sustainability）。

其中，「研究和發現」的加權比重最高，達50%，並進一步細分為在總成績占比分別達30%和20%的「學術聲譽」（Academic Reputation）和教職員人均論文引用數（Citations per Faculty）。「畢業生就業能力與成就」的加權比重為次高，達20%；接著是15%的「全球往來」。

QS資料顯示，台灣部分大學院校在數項細部指標的成績已有世界前250強水準，但在「全球往來」的整體表現明顯偏弱，未有大學院校在任何相關細部指標進入世界前250名。

其中，在各項細部指標，表現最佳的依然是台灣大學，在學術聲譽（第38名）、雇主聲譽（即業界聲譽，第54名）、就業成果（第11名）、永續發展（第74名）等細部指標奪得世界前100名佳績。

台北醫學大學和政治大學是另外2所有細部指標搶進世界前100強的台灣大學院校，分別在「師生比」和「就業成果」排名第83和第84。

QS分析，台灣的大學院校在各項細部指標中，成績進步最多的是「教職員人均論文引用數」，是促進各大學院校此次排名提升的一大因素。

不過，QS指出，台灣的大學院校在「全球往來」、「畢業生就業能力與成就」、「學習經驗」等領域仍需強化，以趕上世界其他地方的大學的進步速度。台灣有必要加強國際合作並吸引國際人才。

資料顯示，即便是台灣大學院校一向表現較佳的就業相關指標，此次也有高達93%和67%的大學院校分別在「雇主聲譽」和「就業成果」這兩項細部指標的世界排名退步。

QS資深副總裁索特（Ben Sowter）表示，增進國際合作並吸引國際學生以維持人才庫，將有助台灣高等教育機構的研究工作和學習環境。政府與大學合作的人工智慧（AI）聯盟等前瞻計畫，則可望提升台灣的高等教育和研究品質。

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QS的2026世界大學排名總計納入來自106個國家地區、超過1500所大學院校。

世界排名前10名的大學依序為美國麻省理工學院（MIT）、英國倫敦帝國學院（Imperial College London）、美國史丹佛大學、英國牛津大學、美國哈佛大學、英國劍橋大學、瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）、新加坡國立大學、英國倫敦大學學院（UCL）、美國加州理工學院（Caltech）。（編輯：陳慧萍／田瑞華）1140619