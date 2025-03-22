20年內爭QS排名進30強 陳文章盼台大提早達標

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（中央社記者許秩維台北22日電）台灣大學校長陳文章今天表示，期許台大在20年內能在英國高等教育調查機構（QS）世界大學排名達到前30名，如果持續努力，有可能會更早達標。

台大舉行校務會議，陳文章在會議中報告，期許台大能邁向華人世界最好的大學，希望台大在QS或英國泰晤士高等教育特刊（THE）的世界排名至少能有1項進步到30名內。

陳文章會後說明，台大要在THE進步到30名內比較有難度，因為THE評比有部分指標是教學聲望和研究聲望，這些是根據人口數、大學數、區域性進行評比，台灣的學校普遍得分不高。

至於QS評比，陳文章提到，雖然在國際學生或教師人數比等指標，台大要改進有難度，但在論文引用數等方面還是可以努力，他期許台大在20年內能在QS排名達到世界前30名，也認為台大持續努力就有可能更早達標。

另外，陳文章在校務會議中宣布，今年9月將辦理台大的高中生進階課程系列5年試辦計畫，培育優秀高中生預習大學基礎課程，規劃開11門課，每門課招40人，先以北區高中生為試辦對象。

陳文章提到，將由高中推薦高二、高三生來修，且不僅限數理資優班，除了物理、化學、微積分，還會有心理學、社會學等人社課程，希望建構完整的大學先修課；目前規劃讓北區高中生於學期中到台大上課，也會評估暑假是否擴大辦理，讓非北區的高中生也有機會到台大上課。

電價審議會下週登場，台電研議住宅、小商店等民生用電，調幅可望低於1成；產業用電擬「無差別」全面性微幅調漲，整體平均調幅近6%。

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陳文章表示，大學過去兩年電費雖未調漲，但因軍公教人員兩次調薪，加上多數學雜費未調漲，仍讓學校負擔沉重，增加許多自籌經費。

身為國立大學校院協會理事長的陳文章也呼籲，希望政府和台電考慮大學等學術單位的負擔沉重，不要調漲電價，除非學雜費能跟電價一併調漲，或是政府能因應電費調漲對大學提供額外補助。（編輯：管中維）1140322