升1碼不夠打通膨預期 張傳章估央行仍將漸進式升息

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）中央銀行3月17日閃電升息1碼，讓市場跌破眼鏡，不過中經院院長張傳章認為，央行此舉是睿智決定，台灣今年物價平穩的機率低，全年消費者物價上漲率（CPI）應在2%以上，央行後續料將「漸進式升息」。

央行3月17日理監事會除了宣布升息1碼的決策，目的是抑制國內的通膨預期，並坦承全球供應鏈瓶頸持續一段時間，加上近期俄烏軍事衝突，將加劇國內通膨壓力，因而上修2022年全年CPI年增率至2.37%。

媒體關注3月CPI是否可能突破3%，張傳章今天受訪時表示，如果油價漲幅在控制範圍內，CPI應該不至於到3%，「但今年要維持2%以下，應該已經不太有機會」，這也是為何央行選擇升息的原因，除了打通膨預期，還能達到抑制房價的效果。

媒體進一步追問，升息1碼是否足以發揮抗通膨效用，張傳章表示，升息代表政府非常重視通膨，且要抑制民眾的通膨預期；只要台灣景氣穩健，央行應該還是會看美國動向，適度升息，只是升息幅度不見得像美國聯準會這麼大。

「通膨預期比通膨本身更可怕，本來不會漲、也變成會漲」，張傳章直言，央行升息1碼，外界認為很意外，他則覺得是很睿智的決定，如今央行升息3條件已經具備，這時候不創造一些貨幣政策的空間，「此時不做，更待何時？」

張傳章接著分析，央行這次升息時間點抓很好，新台幣匯率近期走貶，台灣升息沒有增加台幣升值壓力，對出口導向的產業復甦不會造成太大傷害。

而國際美元續呈強勢格局，張傳章認為，台幣應該還會有一段時間維持偏弱走勢，但匯率本來就是上上下下，未來匯率與出口報價競爭力的連結會愈來愈淡化，產業本身的競爭力更為重要。

中央研究院經濟所研究員簡錦漢認同央行升息1碼的決策，但他提醒，升息1碼目的是抑制通膨預期，而非解決物價問題的手段，因為台灣物價上漲來自輸入型通膨，並非需求面造成。

簡錦漢解釋，台灣是因為進口的油價、原物料、基本金屬等價格上漲，導致輸入型通膨，而非需求面熱絡推升物價走高，與美國勞動市場熱絡的狀況不同，美國聯準會此時升息有作用，且不會讓經濟受到太大負面影響。

至於台灣，簡錦漢認為，政府應該緩慢調整物價，並抑制通膨預期，不一定要把物價壓到2%以下，否則把國內需求壓很低，讓物價難以上漲，也不是很健康的作法。

張傳章也說，如果原物料端漲很兇，廠商不漲價大概也沒辦法存活，因此民眾會對常接觸的食衣住行相關品項價格上漲感受較深；當物價上漲是全球性現象，政府持續推出平抑物價措施會有一定成果，只是要把整體物價壓下來，恐怕不是太容易。（編輯：潘羿菁）1110401