財部改派公股董事 李嘉祥擬出任台企銀董事長
2025/4/7 21:07
（中央社記者張璦台北7日電）公股人事搬風，兆豐金控今天公告董事異動，法人股東財政部核派證基會董事長張傳章出任董事；同時，台灣企銀公告，財政部改派第一銀行總經理李嘉祥擔任董事。預期張傳章、李嘉祥將分別出任兆豐金總經理、台企銀董事長職務。
前台企銀董事長劉佩真2月下旬請辭獲准，牽動公股人事大風吹。台企銀今天發布重訊公告，法人股東財政部改派董事，由一銀常務董事兼總經理李嘉祥，接任劉佩真在台企銀的董事席次，生效日期為4月10日。
同時，彰化銀行公告董事異動，財政部改派一銀副總經理簡志光出任董事，生效日亦為4月10日；簡志光料將擔任彰銀總經理一職。
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至於原彰銀總經理周朝崇，則預期將轉戰一銀擔任董事，並進而出任總經理職務。此董事異動人事案尚待第一金正式公告確認。
此外，兆豐金也公告董事異動，財政部核派中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事長張傳章出任董事，自4月8日生效；張傳章預計將成為新任兆豐金總經理。（編輯：楊凱翔）1140407
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