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央行升息1碼
新聞專題
央行升息1碼3/20

升息影響學貸 教育部投入2.28億元補貼

2022/4/1 12:09（4/1 15:25 更新）
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央行日前宣布升息，學貸利率也將調升，教育部1日表示，將投入2.28億元補貼。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
央行日前宣布升息，學貸利率也將調升，教育部1日表示，將投入2.28億元補貼。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳至中台北1日電）受央行升息影響，學貸利率也將調升，教育部今天宣布，將投入新台幣2.28億元補貼，所有辦理就學貸款的在學學生，都不會因這次升息而增加利息負擔，預估39.6萬人受惠。

中央銀行3月17日宣布調升利率1碼，行政院長蘇貞昌3月29日表示，因升息而受衝擊的學貸貸款戶，看要怎麼樣給予補貼，責成教育部往這方面考量。

教育部今天指出，目前93%的就學貸款學生，在學期間的利息原本就是由教育部全額補貼，不用擔心升息影響；其餘7%的就學貸款學生，原本需要自行負擔半額或全額的利息，也將由教育部協助補貼因為升息所增加的利息。

針對已經在還款的畢業生，教育部解釋，如因本次升息而有還款困難，符合每月平均收入未達4萬元條件，原本就可申請最長8年的緩繳本息。緩繳本息期間畢業生免負擔本金及利息，利息全部由教育部補貼，因此，同樣不因這次升息而增加利息負擔。（編輯：李錫璋）1110401

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