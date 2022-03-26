升息1碼房市會反轉嗎？專家點評資金面才是關鍵

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專家直言，超額儲蓄飆破新台幣3.5兆元，顯見台灣資金依舊淹大水，短期房市不會再爆衝，但價量還是微幅成長。圖為高處俯瞰台北市區。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）央行17日閃電宣布升息1碼，市場跌破眼鏡，也有人解讀央行將啟動升息循環，敲響房市警鐘。不過房市是否就此反轉，專家直言，超額儲蓄飆破新台幣3.5兆元，顯見台灣資金依舊淹大水，短期房市不會再爆衝，但價量還是微幅成長。

中央銀行3月17日舉行理監事會議，不同於以往的鴿派作風，會後宣布升息1碼，終止利率連7凍，不論是升息決策或是幅度，都超乎市場預期。

央行總裁楊金龍表示，升息1碼是看到地緣政治局勢緊張、國際原物料價格飆漲、變種病毒引發疫情反覆等因素，可能促使全球高通膨現象更持久，並加劇國內通膨壓力，為了抑制國人的通膨預期，全體理事一致同意調升政策利率0.25個百分點。

不過央行理事、台經院院長張建一近日透露，除了通膨預期，央行看到物價、房價高漲讓年輕人痛苦感攀升，先前已針對房市陸續祭出4波選擇性信用管制，打擊炒作風氣，這次升息1碼，多少也有政策宣示的效果。

連環拳壓不下房市氣焰 超額儲蓄飆3.5兆曝資金氾濫成災

美中貿易戰讓台灣迎來台商回流的浪潮，2020年爆發的COVID-19疫情又使原本就寬鬆的資金環境邁向「極度寬鬆」，洶湧的資金狂潮流入股市、房市，也造成台灣房價迅速竄高。

儘管政府自2020年底祭出一系列打炒房措施，中央銀行、內政部、財政部、金管會等相繼出手，堪稱部會總動員，依然無法抑制房市氣焰，也讓外界質疑「打房無效」。

但房市制度面改革是否真的沒有作用？前央行副總裁、現任東吳大學講座教授許嘉棟直言，並非制度面沒有幫助，而是「資金確實是太多了」，台灣資金過於氾濫，政府再怎麼從制度面下手，打房效果也相當有限。

受惠於資金回流、出口暢旺，台灣近幾年在疫情期間經濟表現依舊亮眼，不過豐沛的資金未能找到合適去處，導致閒置資金氾濫成災，大舉流入股市及房市，將資產價格愈炒愈高。根據主計總處最新報告，超額儲蓄不只連3年飆破3兆元，2022年更衝上3.58兆元的歷史新高水位，相當驚人。

政治大學金融系教授殷乃平指出，這波房市上漲就是資金面產生的現象，如果只從房市制度面做些改革、限制，產生效果當然有限，而且隨著房價繼續上升，更會吸引資金搶進，畢竟「現在不買、以後買不到」的心理愈來愈強烈。

「資金這麼多，擋也擋不住」，殷乃平表示，除了股市，資金去路就是房地產，如果沒有開拓新的出路，房地產這塊要擋很難，好比大禹治水不是靠「堵」而是靠「疏」，關鍵還是在於要創造資金出口。

「洪水淹來，擋來擋去也不是辦法，資產市場、商品市場總有一個要遭殃」，許嘉棟進一步指出，就算靠著嚴厲制度把資金趕出房市，資金跑到商品市場，又會加劇通貨膨脹，反而衍生新的問題。

央行升息1碼有效嗎？信心面影響大於實質面

央行深知台灣資金氾濫，若坐視不理，終會造成苦果，去年理監事會就曾針對利率對經濟發展的影響進行討論，楊金龍也預告2022年貨幣政策方向將「往緊縮的方向走」。

央行3月17日宣布升息1碼後，外界緊盯是否能夠澆熄房市熱度，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真認為，央行意外升息且幅度超乎預期，確實對房市信心造成影響，多空拉鋸之下，價量成長力道將被削弱，但多頭市場也不會就此反轉向下。

劉佩真分析，根據永慶房產集團調查，台灣民眾心中理想的抗通膨標的仍以不動產為最佳首選，占比穩定高逾6成，而後依序是股市、黃金，占比分別約為4成及3成，有段不小的差距。

如今台股漲至高檔，獲利空間相對有限，儘管升息1碼，利率仍處在歷史低檔，難以扭轉資金流向房地產的趨勢。劉佩真直言，央行升息短期對信心面有影響，市場會偏向觀望，但「對一般房貸族而言，（升息1碼）應該還是可負擔範圍」。

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劉佩真分析，升息初期實質影響有限，除非若央行累積升息幅度達3碼以上，有些人開始覺得房貸沉重、沒辦法負擔，才會進而影響購屋決策，這可能會發生在2023年至2024年間。

展望房市後續發展，劉佩真認為，雖然央行這次理監事會未同步祭出第5波選擇性信用管制，今年適逢選舉年，政府打炒房政策沒有放鬆的空間，如果房市出現不合理上漲，政府隨時可能精準打擊；也因此，今年很難看到去年市場火熱的狀況，但多頭格局尚未反轉，料將呈現低度成長格局。（編輯：潘羿菁）1110326