更多編輯台推薦新聞：
黃怡樺陳思羽延續驚奇 WTT挑戰賽打進女雙決賽
運動

黃怡樺陳思羽延續驚奇 WTT挑戰賽打進女雙決賽

烏克蘭跳高選手地窖躲戰火 輾轉赴世錦賽摘金獻給母國
國際

烏克蘭跳高選手地窖躲戰火 輾轉赴世錦賽摘金獻給母國

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
央行升息1碼
新聞專題
央行升息1碼2/16

升息影響購屋意願 房仲調查：8成民眾承受上限3碼

2022/3/23 20:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北23日電）中央銀行日前宣布升息1碼，永慶房屋今天公布的網路會員調查指出，80%民眾願意承受的升息上限為3碼，如果未來升息超過3碼，民眾購屋意願恐受到衝擊。

永慶房屋今天公布第2季永慶房產趨勢前瞻報告，永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，台灣目前升息1碼（0.25個百分點），對於有購屋需求的消費者而言，每月增加的房貸負擔還在可接受範圍，但若升息1碼後仍無法抑制通膨，恐怕會持續升息，在房價高漲、房貸負擔持續增加等情況下，若升息逾3碼，民眾的購屋意願就可能受到衝擊。

預售屋市況方面，永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，預售屋近3年交易從2019年的3.9萬件逐年遞增，至2021年已達9.4萬件。主因為資金潮、低利環境挹注，且國內經濟表現優異、出口暢旺等基本面佳，房市交易增溫，推升民眾看好後市預期，激勵預售屋交易。

觀察七大都會區預售屋市況，葉凌棋表示，2021年預售屋交易量最高的是桃園龜山區，達4701件；其次是台中北屯的4136件，桃園中壢則以3738件位居第三。

預售屋交易熱區則遍布七大都會區，其中以台中市入榜11個行政區最多，其次是新北與高雄的9個行政區，接著是入榜8個行政區的桃園。

展望2022年房市，葉凌棋表示，政府祭出各種措施抑制短期投資風氣，但自住、置產需求仍旺盛，買氣仍穩，預估2022年上半年房市交易量在17.6萬至17.9萬棟左右，與2021年相比，成長0.5%至2%之間。

永慶房產趨勢前瞻報告問卷調查，調查時間自2022年2月16日至3月3日，回收有效問卷數為2440份。（編輯：楊蘭軒）1110323

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀