升息影響購屋意願 房仲調查：8成民眾承受上限3碼

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（中央社記者賴言曦台北23日電）中央銀行日前宣布升息1碼，永慶房屋今天公布的網路會員調查指出，80%民眾願意承受的升息上限為3碼，如果未來升息超過3碼，民眾購屋意願恐受到衝擊。

永慶房屋今天公布第2季永慶房產趨勢前瞻報告，永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，台灣目前升息1碼（0.25個百分點），對於有購屋需求的消費者而言，每月增加的房貸負擔還在可接受範圍，但若升息1碼後仍無法抑制通膨，恐怕會持續升息，在房價高漲、房貸負擔持續增加等情況下，若升息逾3碼，民眾的購屋意願就可能受到衝擊。

預售屋市況方面，永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，預售屋近3年交易從2019年的3.9萬件逐年遞增，至2021年已達9.4萬件。主因為資金潮、低利環境挹注，且國內經濟表現優異、出口暢旺等基本面佳，房市交易增溫，推升民眾看好後市預期，激勵預售屋交易。

觀察七大都會區預售屋市況，葉凌棋表示，2021年預售屋交易量最高的是桃園龜山區，達4701件；其次是台中北屯的4136件，桃園中壢則以3738件位居第三。

預售屋交易熱區則遍布七大都會區，其中以台中市入榜11個行政區最多，其次是新北與高雄的9個行政區，接著是入榜8個行政區的桃園。

展望2022年房市，葉凌棋表示，政府祭出各種措施抑制短期投資風氣，但自住、置產需求仍旺盛，買氣仍穩，預估2022年上半年房市交易量在17.6萬至17.9萬棟左右，與2021年相比，成長0.5%至2%之間。

永慶房產趨勢前瞻報告問卷調查，調查時間自2022年2月16日至3月3日，回收有效問卷數為2440份。（編輯：楊蘭軒）1110323