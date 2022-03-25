央行升息1碼 彰銀房貸戶4月中旬有感

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（中央社記者張璦台北25日電）彰化銀行法說會今天登場，會中公布2021年稅後淨利新台幣88.04億元、年增25.04%，每股盈餘（EPS）升至0.84元；至於央行升息1碼連動房貸利率，彰銀表示，彰銀房貸戶大多將於4月中旬開始受影響。

彰銀今天舉行2021年第4季法人說明會，彰銀表示，去年受惠於台灣疫情控制穩當、政府推出振興經濟措施、外貿出口量增加及民間投資熱潮，景氣逐漸熱絡，2021年整體放款量達1.5兆元，年增4.85%；其中，企金年成長3.94%，個金成長14.14%，且存款量大幅增加13.31%。

獲利表現方面，彰銀2021年稅後淨利88.04億元，每股盈餘0.84元，股東權益報酬率（ROE）5.23%；資產品質部分，彰銀2021年資產覆蓋率提升至386.9%、年增52.24%，逾放比0.33%、年減0.05%；資本適足率15.69%，年增0.59%。

另外，美國聯準會（Fed）及台灣央行相繼升息1碼，彰銀指出，從存款結構和放款重定價天期來看，預估今年存放利差約可提高7至8個基本點，未來將持續觀察升息次數與幅度，機動調整。

台灣央行升息1碼連動房貸利率調升，彰銀表示，以彰銀占比最多的定儲指標利率房貸季調型為例，指標利率下一次季調落在4月15日，也就是說，因應本次升息，既有房貸戶最快將於4月中旬適用新利率，調幅至少約1碼。

至於新承做房貸利率條件，彰銀說明，若屬於央行管控不動產貸款案，各項目承作利率下限會調升0.25個百分點，購地貸款利率下限年息調升至2.05%；非屬於央行管控房貸案件，承做利率調整為不低於年息1.56%，將在近期內實施。

展望今年，彰銀認為，國內景氣在新的一年持續熱絡，面對各項變數，仍將審慎因應，在業務推展方面擴增中小企業放款，調整放款客群結構，並提供資金協助各項產業轉型升級，帶動銀行放款動能、提升獲利。（編輯：潘羿菁）1110325