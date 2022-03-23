央行升息1碼 台新金：存放款利率配合政策調整

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（中央社記者謝方娪台北23日電）為打擊通膨，台灣央行睽違逾10年升息1碼，金融機構存放款利率是否足額反映成市場焦點。台新金總經理林維俊說，會配合政府政策調整，尤其指數型產品利率會跟著上揚，但不會做過多升息。

為抑制通膨，美國聯準會（Fed）、台灣央行紛紛啟動升息，房貸族壓力加劇，密切關注金融機構存放款利率是否足額反映1碼調幅。

台新今天舉辦30週年記者會，林維俊會後接受媒體採訪時表示，台新銀行存放款利率基本上都會遵循央行指示，央行升息，台新銀行也會跟著升息，尤其指數型產品利率會隨之調升，不過台新銀行也不會做過多升息，會配合政府步調慢慢往前走。

針對台新金預估央行今年升息步調為何，林維俊說，原先是評估央行會半碼、再半碼升息，現在會再觀察一陣子，政經環境瞬息萬變，觀察重點包含台灣CPI表現、新台幣相對日本和韓國的匯率強度、國際戰爭是否衝擊供應鏈等因素，再進行修正。

近期烏俄戰爭等地緣政治風險為市場帶來變數，林維俊也表示，經過清查，台新金對烏俄沒有直接曝險，只有極少部位全世界新興市場債，裡面可能有1%、甚至不到1%會投資到烏俄，意即僅有極小部位的間接曝險。

此外，台新金去年迎來台新人壽生力軍，林維俊指出，台新金今年並沒有打算要求台新人壽上繳股利，因台新金希望台新人壽持續推出好商品、把新契約做大，持續成長，台新金也會在資本給予台新人壽支持。

林維俊也對台新人壽表現表示肯定，他說，近半年多來台新人壽推出相當多新產品，在銀行通路成長快速，台新人壽也在規劃一些不同通路，給台新人壽一些時間，一定會交出一張漂亮成績單。

去年為迎娶台新人壽（原保德信人壽），台新金向金管會提出釋股彰銀承諾，將在6年內處分彰銀持股。林維俊說，目前台新金對彰銀還有超過20%持股，主要會使用交換債、特別股、現股採盤後鉅額交易3種不同工具處理，去年使用盤後鉅額交易，已出清2%多股份，近期預計會發行交換債，以不影響價格原則穩健處理彰銀部位。（編輯：潘羿菁）1110323