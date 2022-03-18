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央行升息1碼
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央行升息1碼2/13

台銀21日起調升存款利率 定儲利率升破1%

2022/3/18 18:55（3/18 19:09 更新）
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配合中央銀行宣布升息1碼，台灣銀行18日決定，21日起調升存款利率，1年期、2年期、3年期定期儲蓄存款機動利率升破1%大關。（中央社檔案照片）
配合中央銀行宣布升息1碼，台灣銀行18日決定，21日起調升存款利率，1年期、2年期、3年期定期儲蓄存款機動利率升破1%大關。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北18日電）配合中央銀行宣布升息1碼，台灣銀行今天決定，將自21日起調升存款利率，1年期、2年期、3年期定期儲蓄存款機動利率升破1%大關；民眾若定存新台幣100萬元，每年利息將多增加2500元。

央行昨天宣布重貼現率調升至1.375%，各公股銀行今天密切開會討論存放款利率調整，且台銀為各銀行調整利率指標，其他公股銀行料將於今晚至下週一公告調整後的牌告利率。

台銀今天發布新聞稿指出，配合央行貨幣政策，反應當前市場利率走勢，經衡量市場競爭及資金狀況，3月21日起，調升新台幣存款利率；各天期一般存款及500萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款的牌告利率，調幅落在0.06至0.3個百分點；活期性存款利率調升幅度為0.01至0.1個百分點。

台銀表示，定期存款和定期儲蓄存款機動利率方面，各期一般存款多有足額反應調升1碼、甚至超額反映，至於大額存款調升幅度本來就偏低。

根據台銀牌告利率表，調整存款利率後，1年期定儲機動利率從0.84%將提高到1.09%，民眾若存新台幣100萬元，每年利息原本只有8400元，21日利率調升至1.09%後，每年利息提高至1萬900元，年增2500元。

同時，2年期、3年期定儲存款機動利率也升破1%大關，1年期足額反映0.25個百分點，2年期、3年期則調升0.28、0.29個百分點，不僅足額，甚至超額反映。（編輯：林淑媛）1110318

央行決議18日起升息1碼，終結連7凍，為睽違逾10年的升息。（中央社製圖）
央行決議18日起升息1碼，終結連7凍，為睽違逾10年的升息。（中央社製圖）
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