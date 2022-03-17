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央行升息1碼
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央行升息1碼4/8

央行升息1碼波及房貸戶 楊金龍：平均1年利息多1.9萬

2022/3/17 18:38（3/17 19:35 更新）
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央行17日宣布升息1碼，重貼現率調升至1.375%，意味著民眾的貸款利息負擔隨之增加。（中央社檔案照片）
央行17日宣布升息1碼，重貼現率調升至1.375%，意味著民眾的貸款利息負擔隨之增加。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北17日電）中央銀行今天宣布升息1碼，重貼現率調升至1.375%，這也意味著民眾的貸款利息負擔隨之增加；央行總裁楊金龍表示，經過試算，利息負擔1年約增加新台幣1萬9075元。

中央銀行今天舉行第1季理監事會議，原本市場普遍預期央行最快6月才會跟進升息腳步，沒想到今天大展鷹派作風，宣布升息1碼，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.25個百分點，分別調整為1.375%、1.75%及3.625%，自3月18日起實施；央行定存單各天期利率也將足額調升0.25個百分點。

不過對於外界關注的房市議題，央行今天並未祭出第5波選擇性信用管制，媒體詢問，是否因為升息已經具備打炒房效果。

楊金龍表示，升息會導致購置住宅的成本上漲，但央行目的是抑制通膨預期，畢竟穩定物價對國家中長期經濟發展是正面效果，「這次升息不是說要打房市」。

但楊金龍坦言，升息難免會波及房貸戶，據央行內部計算，全國去年第3季新承作房貸金額平均為763萬元，升息1碼會使得1年利息負擔增加1萬9075元。

楊金龍強調，這次央行沒有再祭房市管控措施，除了2020年底至今已經陸續推出4波選擇性信用管制，目前觀察到金融穩定相關數據如建築貸款呆帳率、購置住宅呆帳率、信用集中度等都控管很好；央行選擇性信用管制還有空間，但沒有必要馬上持續下去，未來會持續關注不動產貸款及房地產市場發展情形，滾動式調整相關措施。（編輯：潘羿菁）1110317

央行決議18日起升息1碼。（中央社製圖）
央行決議18日起升息1碼。（中央社製圖）
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