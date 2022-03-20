升息1碼難熄通膨壓力？央行估CPI、PPI年中回降

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（中央社記者曾智怡台北20日電）儘管央行宣布升息1碼，外界仍擔心生產者物價指數（PPI）與消費者物價指數（CPI）漲幅存在「剪刀差」，顯示通膨危機尚未熄滅。央行表示，台灣PPI對CPI的影響多在當季呈現且不具持續性，因此無須過度擔憂，預估兩者漲幅將於年中回降。

受前年基期較低等因素影響，自去年8月以來，台灣各月CPI年增率均高於2%；不過，仍明顯低於PPI年增率自去年4月起均逾10%的狀態。

央行從CPI與PPI的關係分析台灣今年通膨走勢指出，PPI屬商品的出廠價格，而CPI則屬消費端的零售價格，台灣PPI漲幅與CPI漲幅兩者間存在「剪刀差」現象，且此現象同樣發生於美國、歐元區、日本、 南韓及新加坡等經濟體，引發社會關注且擔憂供給成本上升的壓力，未來可能轉嫁給消費者。

不過，央行表示，台灣生產以電子資通訊產品占最大宗，且以外銷為主，因此價格變動對CPI較無影響；其次，汽、柴油等石油製品出廠價格波動雖大，但對CPI 油料費的影響多會在當期顯現。

其他國產內銷品則多為原材料及中間財，需經加工製造成最終產品，再到達零售端銷售，售價調整雖具落後性，但對CPI相關商品價格衝擊較為零散而不顯著。

經實證結果，與主要經濟體相比，台灣與同屬小型經濟體的韓、星相似，PPI對CPI的影響多在當季呈現、且不具持續性，外界對於台灣所存的剪刀差現象似無須過度擔憂。

反之，歐美等大型經濟體的PPI年增率對CPI年增率的影響幅度較大，在當季各上升0.25與0.26個百分點，且具持續性影響。

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央行指出，今年以來，全球供應鏈瓶頸未如預期緩解，加上近來俄烏戰事爆發，推升原油、穀物及基本金屬等進口原物料成本，導致國內石化產品、基本金屬、金屬製品及食品等生產價格攀升，預期今年PPI漲幅於上半年仍將居高，加劇國內通膨壓力。

不過，隨原油價格漲幅減緩，PPI與CPI漲幅可望於年中回降；供應鏈瓶頸、地緣政治風險及極端氣候，則是影響今年通膨走勢的主要不確定因素。（編輯：蘇志宗）1110320