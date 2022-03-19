央行升息 公股行庫房貸戶最快4月中旬起有感

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（中央社記者張璦台北19日電）央行升息1碼將連動房貸利率調整，目前一銀、合庫等公股行庫仍在估算中，強調最快4月中通知客戶適用新利率；不過有銀行主管試算，若足額反映1碼，房貸利率恐從1.31%來到1.56%。

30年期來看，採本息平均攤還法，如果民眾貸款金額為1000萬元，1年增加利息支出約1.4萬元。

央行17日宣布升息1碼（0.25個百分點），重貼現率調升至1.375%，各公股銀行密切開會討論存放款利率調整，其中台灣銀行、第一銀行、合庫銀行、土地銀行等宣布調升牌告利率且大多為足額反映，調整後利率並將自21日起實施。

至於外界關注房貸利率調整概況，以指數型房貸為例，房貸利率計算為「指標利率＋加碼利率」；銀行主管試算，若足額反映升息1碼，目前最低房貸利率1.31%將調升至1.56%；公股銀行辦理青年安心成家購屋優惠貸款的1段式機動利率則會從1.4%增加至1.65%。

公股行庫主管表示，一旦房貸利率調升至1.56%，每新台幣100萬元房貸、30年期來看，採本息平均攤還法，每個月平均本息將增加119元，年增1428元。

也就是說，若民眾貸款金額為1000萬元，1年增加利息支出約1.4萬元。

一銀主管表示，目前一銀房貸戶超過99%為季調，下一次季調落在4月15日，屆時開始會對房貸族造成影響；至於放款指數利率是否足額反映，仍需觀察7家銀行（一銀、台銀、合庫、土銀、彰銀、華銀、台灣中小企銀）最新1年期非大額定期儲蓄存款固定利率。

合庫銀回覆中央社記者指出，合庫銀指標利率是依6家銀行（合庫、台銀、土銀、一銀、華南銀行、彰化銀行）1年期定儲存款機動利率的平均利率訂定，具體調幅將視上述銀行的1年期定儲機動利率調幅而定。

針對合庫房貸戶負擔何時開始加重，合庫銀表示，端看客戶貸款時選擇的指標利率種類，若選擇月指標利率，將在4月15日調整，選季指標利率，則於6月15日調整。

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此外，青安貸款利率方案有3種，1段式機動利率方案，目前利率降至1.4%（中華郵政2年期定儲機動利率＋固定加碼利率）；2段式機動利率方案，前2年利率1.19%，第3年起1.49%；第3種則為混合式固定利率方案。

合庫銀說明，青安貸款中的混合式固定利率方案前2年採固定利率，第3年起按基準利率固定加0.645%（目前為1.49%）機動計息；因此，青安貸款利率3種方案，採「混合式固定利率」，貸款期間仍在2年內者不會調整，其餘料皆會跟著調整。（編輯：郭無患）1110319