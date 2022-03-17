央行升息1碼 法人：股市恐短期震盪

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（中央社記者江明晏台北17日電）央行今天宣布升息1碼，是近11年來首度升息，終結連7凍。法人指出，台灣跟進升息腳步，料股市會短暫震盪，長期房市買氣也可能下滑，後續則要觀察升息腳步快慢。

央行今天舉行的第1季理監事會決議升息1碼，終結連7凍，並於明天起實施，鷹派作風讓市場跌破眼鏡；這不僅是央行總裁楊金龍任內首次升息，也是央行繼2011年7月1日升息半碼後，再度啟動升息。至於房市管制措施則暫不調整。

美國聯邦準備理事會（Fed）於美東時間16日決議升息1碼（0.25個百分點），正式啟動升息循環。台灣央行同步跟進升息腳步。

新光投信董事長劉坤錫今天受訪時表示，台灣跟進升息腳步，預估對股市會有短暫震盪，但幅度應該不會像先前俄烏開戰那樣波動劇烈，後續則要觀察台灣後續升息腳步快慢，以及戰爭是否會持續拖垮經濟需求，還有中國對疫情「清零」措施，是否會繼續導致多個城市封城等狀況。

央行邁開升息腳步後，可能也將影響房市，劉坤錫表示，升息可能會導致房市買氣下滑，但預估發酵的時間點會比較長，因為其他金融機構隨著央行調高放款利率、存款利率的腳步不會那麼快。

至於資金是否會從房市流入股市？劉坤錫說，初期可能還看不見，且也要投資人對房市看法轉趨保守後，才會有明顯感受，其實目前調升一碼對房貸利率影響還不算太大，但未來要看央行升息的速度，他認為應該會跟隨全球腳步，但不會像美國聯準會一樣積極。（編輯：翟思嘉）1110317