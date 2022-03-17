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央行升息1碼
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央行升息1碼1/3

央行睽違逾10年升息1碼 CPI估2.37%

2022/3/17 16:31（3/17 16:50 更新）
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央行理監事會17日決議升息1碼，超乎市場預期。（中央社檔案照片）
央行理監事會17日決議升息1碼，超乎市場預期。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北17日電）央行打擊通膨，今天理監事會決議升息1碼，終結連7凍，超乎市場預期；這不僅是央行總裁楊金龍任內首次升息，也是央行睽違逾10年的升息舉動。

歷經2天會議，美國聯邦準備理事會（Fed）於美東時間16日決議升息1碼（0.25個百分點），正式啟動升息循環。

央行今天舉行第1季理監事會議，原本市場普遍預期台灣央行仍將按兵不動，最快6月才會跟進升息腳步，沒想到今天大展鷹派作風，宣布升息1碼，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.25個百分點，分別調整為1.375%、1.75%及3.625%，自3月18日起實施。

至於房市管控措施，本次則未調整。

央行去年底估2022年經濟成長率為4.03%，CPI及核心CPI年增率分別為1.59%及1.45%；不過近期俄烏戰事增添經濟前景不確定性，央行今天微幅上修2022年全年經濟成長率預測值至4.05%，全年CPI年增率則上調至2.37%。（編輯：潘羿菁）1110317

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