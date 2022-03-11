近1/4房貸族貸款超過千萬元 房仲提醒留意升息潮

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）根據聯徵中心新增房貸資料，民眾房貸金額屢創新高，每4個人之中，就有將近1人的房貸超過千萬元，比例創歷史新高。房仲業者提醒，一旦進入升息循環，利息將有感增加，建議購屋時應避免過度擴張財務槓桿。

聯徵中心統計資料顯示，去年10月新增約2.6萬個房貸族，平均貸款金額788萬元，房貸金額創下歷史新高，5年來平均房貸多了將近125萬元，10年則增加223萬元。觀察趨勢，過去10年越晚買，背負的房貸金額越高，房價持續攀升讓房貸族壓力升高。

房仲業者表示，若以房貸的百分位統計來看，去年10月排名第75分位的房貸金額為996萬元，也可解讀為10月購屋的房貸族，有將近1/4比例的房貸金額超過千萬元。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，千萬房貸的狀況越來越普遍，以往只有雙北較常見，現在其餘地區也越來越多。觀察各區域，新竹縣平均貸款950萬元，平均金額僅次於雙北，新竹市平均房貸824萬元，六都中的台中市平均貸款826萬元，桃園市平均房貸723萬元，整體房貸呈現越貸越多、越久。

曾敬德提醒，現在每4個人就有將近1人房貸金額超過千萬元，在低利率環境下，可能有些民眾認為能貸盡量貸，但央行也提醒未來可能升息；全球通膨壓力龐大，一旦進入升息循環階段，房貸利息也會有感增加，建議民眾購屋時仍應避免過度擴張財務槓桿。（編輯：楊蘭軒）1110311