戰火加溫通膨 專家：房市持續多頭、央行伺機再出招

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學者分析，俄烏戰爭將推升通膨，房地產又是抗通膨的首選標的，房市多頭格局難以逆轉。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）俄烏戰火持續延燒，相似的地緣政治關係引爆民眾對台海局勢的憂心，房市信心指標應聲重挫。不過學者分析，俄烏戰爭將推升通膨，房地產又是抗通膨的首選標的，房市多頭格局難以逆轉，推測央行不排除於適當時機再祭管制措施。

2月24日俄羅斯向烏克蘭發動攻勢，正式點燃戰火，在此同時，國際媒體也發現，俄烏緊張情況與兩岸關係有異曲同工之妙，華爾街日報、紐約時報、彭博近期均曾發表相關文章，評論台海局勢。

地緣政治緊繃不僅是嚴肅的政治議題，也會牽動股市、房市表現。中央大學台經中心最新公布的2月消費者信心指數（CCI）調查中，「購買房地產時機」指標便自1月的歷史高點驟跌8.05點，降至115.1點；「未來半年投資股票時機」則在49.7點的低檔水準，月減1.4點。

中央大學台經中心執行長吳大任分析，數據顯示，台灣民眾從俄烏戰爭聯想到台海危機可能帶來的衝擊，導致房市信心大受影響；許多國外媒體指出台灣非常危險，更加深市場的憂慮情緒。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧也說，原本市場對於房市前景信心滿滿，近期股市震盪、房價已處高檔，又來了俄烏戰爭這隻黑天鵝，不確定性遽增，非剛性需求的置產、投資族群態度明顯轉趨觀望。

值得注意的是，儘管信心面受到打擊，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真認為，俄烏戰事對台灣房市不見得是利空因素。

劉佩真進一步指出，俄烏戰事對台灣經濟無直接影響，較關鍵的是會牽動國際能源價格走勢，如今布蘭特原油每桶已經衝破100美元，若戰火遲未平息，引發輸入性通膨，因應未來物價可能持續上漲的投資策略，國內最有可能出現的劇本還是資金流向房地產，「畢竟房地產是國人抗通膨的首選標的」。

全球通膨升溫將對房市帶來助力，不過劉佩真指出，政策面對房市的影響同樣舉足輕重。

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台灣適逢選舉年，劉佩真分析，考量居住正義，政府不太可能選在此時鬆綁房市管制措施，尤其在資金多、抗通膨等題材之下，房市多頭格局難以逆轉，價量仍可能緩步上揚；在此情況下，央行今年仍有機會進一步針對投資、投機客祭出精準打擊措施。

台灣央行即將於3月17日舉行首季理監事會議，是否就會推出第五波選擇性信用管制？劉佩真認為，今年1、2月建物買賣移轉棟數與去年同期持平，考量要師出有名，央行不見得會3月馬上行動，得再觀察一段時間，並檢視通膨發酵的狀況，但「今年有機會再出手」。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1110306