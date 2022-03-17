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升息恐加重貸款負擔 財長：青安房貸利率滾動檢討

2022/3/17 09:42（3/17 10:18 更新）
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對於外界關心央行可能升息影響房貸族，財政部長蘇建榮重申，青安貸款利率會進行滾動式檢討。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
對於外界關心央行可能升息影響房貸族，財政部長蘇建榮重申，青安貸款利率會進行滾動式檢討。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者張璦台北17日電）立委日前關心台灣央行若升息，恐加重青安、紓困和就學貸款族壓力，公股行庫能否暫緩提高利率；財政部長蘇建榮今天重申，青安貸款利率會進行滾動式檢討，其他貸款公股行庫將視成本結構適當因應。

美國聯準會（Fed）宣布升息1碼，台灣央行是否跟進備受關注；立委昨天在立法院財委會臨時提案指出，央行極有可能升息，申請政府政策貸款者壓力可能加大，比如青年安心購屋貸款、紓困貸款和就學貸款等，建議若央行宣布升息，財政部旗下公股行庫暫緩提高利率，為民眾減壓，也避免民眾付不出利息，降低銀行呆帳風險。

蘇建榮今天赴立法院財委會進行「公益彩券暨統一發票給獎辦法執行情形」進行專題報告，並備質詢。蘇建榮會前接受媒體聯訪重申，青安貸款利率會進行滾動式檢討。

針對其他貸款，蘇建榮指出，公股行庫有資金成本考量，若央行升息，存款利息上升，行庫資金成本相對提高，尊重各公司治理、衡量。

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蘇建榮說，就學貸款為教育部政策，公股行庫予以配合，且民營銀行也是辦理就學貸款的管道，將尊重教育部決定；紓困貸款則會「盡量做」，目前利率相對低，並會進行滾動式檢討，但仍要考量資金成本問題，行庫將各自檢討成本結構、適當因應。

除了降稅，媒體關切財政部是否有其他抑制物價手段，蘇建榮表示，行政院召集跨部會物價小組，財政部將依照政策配合管控物價。至於各黨團稍晚將討論反質詢入法，蘇建榮表示，予以尊重。（編輯：趙蔚蘭）1110317

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