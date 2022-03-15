央行理監事會議17日登場 房貸族緊盯利率動向

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（中央社記者韓婷婷台北15日電）央行今年首次的理監事會議預定於17日召開，眾所矚目的話題，都聚焦在是否升息與升息幅度多寡。房仲業表示，去年房貸族有25%比例房貸逾千萬元，一旦升息壓力將超越過往。

根據聯徵中心季最新房貸資料統計，去年第4季新增房貸中，全台的鄉鎮市區中有25區平均房貸授信金額超過千萬元，未來一旦利率反轉向上，也會是房貸負擔增加的有感區域。

房仲業認為，央行升息只是時間早晚的問題，真正的關鍵，還是在於升息幅度到底是半碼還是1碼。雖然升息1碼，看似房貸利率只是回歸2020年降息前的水準、並結束了2年來的「輕房貸」行情，但在通膨壓力仍未明顯減輕的當下，房貸戶實質壓力其實依然不輕，甚至可能還比降息前的壓力更重。

中信房屋研展室副理張漢超表示，國際升息趨勢牽動著國內利率決策，央行勢必會順勢而為，但央行考量到現階段國內通膨走勢相對溫和，因此不見得會在本週直接啟動升息，不過最終，升息仍是無可避免。

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至於升息後對房貸戶造成的影響有多大，張漢超指出，雖然升息1碼之後，房貸支出是回到2020年降息前水準，但問題是，現在的物價可是比2年前還要更高，因此當房貸利率因升息而「校正回歸」，但房貸戶在可支配資金增幅有限的前提之下，「校正回歸」後的房貸反倒對貸款人形成資金壓力，壓力甚至還會比2年前更大。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波升息和過去相比會相對壓力更大，主要是因為2009年第1季購屋平均房貸金額為431萬元，現在平均房貸金額已經比2009年多出一倍，貸款金額越多升息越有感，若只是升息一次實際影響就相當有限，但若是「升升不息」，利率進入升息循環，對於房貸族壓力就會攀升，甚至長期對房市購買力造成影響，建議購屋人購屋時避免過度依賴寬限期與過度擴張財務槓桿。（編輯：趙蔚蘭）1110315