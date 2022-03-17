龔明鑫：Fed領頭的升息效果 將有助物價穩定

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俄烏戰爭推升物價漲勢，國發會主委龔明鑫16日表示，如果戰爭狀況沒有惡化，這波物價最高峰可能已經過去了。圖為民眾在台北市虎林街市場採買。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北16日電）俄烏戰爭推升物價漲勢，國發會主委龔明鑫今天表示，「最糟的情況可能已過了」，若戰事和緩，全球供應鏈也因COVID-19疫情逐步淡化而獲得控制，加上後續美國聯準會（Fed）領頭的升息效果顯現，相信對物價穩定有所助益。

全球通膨情勢嚴峻，台灣中央銀行也在今天理監事會決議升息1碼，終結連7凍，是央行睽違逾10年的升息舉動，超乎市場預期。

中華經濟研究院、國立台灣大學公共經濟研究中心、111年度中華財經高峰論壇成員今天舉行「中華財經趨勢研討會－當前物價及房價問題與對策」，場次一聚焦物價問題，討論對核心物價指數定義的看法、未來物價和消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）走勢、政府對上述指標的因應措施以及民間建議。

俄烏戰爭推升物價漲勢，龔明鑫出席研討會接受媒體採訪時指出，「最糟的情況可能已過了」，後續要看戰爭狀況，如果沒有惡化，這波物價最高峰可能已經過去了。

中華經濟研究院董事長曹添旺致詞表示，依據官方統計，台灣自去年第2季起，CPI漲幅持續超標逾2%，今年1月年增率高達2.84%，創近9年新高，其中食品價格上漲最為明顯，使民眾對民生消費價格波動感受特別強烈。

曹添旺說，台灣是小型開放經濟體，國內物價變動程度主要受進口物價影響，意即輸入性通膨，而近期貨輪塞港，導致貨品供應受阻，疫後各國鬆綁管制、需求復甦，以及俄烏戰爭提升能源與大宗物資漲幅，在在加大物價漲勢。

他指出，國內貨幣政策也是影響物價關鍵因素，近年各國央行採行寬鬆貨幣政策，疫情爆發後更進一步加碼，導致資金氾濫，商品、原料價格攀升，股票與房地產過熱成必然後果，此現象具國際普遍性，台灣也不例外。

龔明鑫致詞時表示，現在人們關切物價、房價過熱現象，對比2016年以前，多關心如何增加經濟成長動能，或者探討兩岸經濟等，今天研討會主題旨在剖析台灣物價問題以及因應方式。

他指出，物價問題自前年開始產生結構性問題，包含疫情爆發影響全世界貨幣政策走向、供應鏈不順等現象加總，最近又因俄烏戰爭進一步推升油價，種種原因導致物價上漲。

龔明鑫表示，若戰事和緩，全世界因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情慢慢淡化，使供應鏈獲得控制，加上後續美國聯準會領頭的升息效果出現，相信對物價穩定有所助益。

房價部分，龔明鑫說，房子最重要功能是居住使用，不應被當作一般投資商品，因此政府在健全房地產方案時，會鎖定去槓桿化，例如在成屋市場透過央行信用管制，減少利用資金炒作的情況；預售屋市場槓桿性更高，因此透過各種金融、法治手段，健全長遠房市。（編輯：楊蘭軒）1110317