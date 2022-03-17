俄羅斯年通膨率攀至12.54% 創2015年底來新高

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俄羅斯經濟部表示，截至3月11日，俄羅斯年通膨率增至12.54%，創下2015年底以來新高。圖為2月27日俄羅斯民眾在ATM前排隊提領現金。（美聯社）

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（中央社莫斯科16日綜合外電報導）俄羅斯經濟部今天表示，截至3月11日，俄國年通膨率從一週前的10.42%增至12.54%，創下2015年底以來新高，在西方祭出前所未見的制裁之際，盧布走軟導致物價飆升。

盧布貶至歷史低點，加劇通貨膨脹，從主食到汽車等眾多商品需求有增加跡象，物價預料還會進一步攀升。

俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）統計數據顯示，截至3月11日的一週，週通膨率來到2.09%，自一週前寫下1998年危機以來最大單週增幅的2.22%小幅放緩。

俄羅斯聯邦統計局說，從嬰兒食品到藥物，幾乎所有商品價格上週都大幅上漲，糖和番茄漲幅超過12%。

俄國央行將年度通膨目標設定為4%，2月底緊急調升基準利率至20%。

萊夫艾森銀行（Raiffeisenbank）分析師表示：「貨幣緊縮政策有助通膨放緩，但在我們看來，這無法挽救今年飆升至20%以上的通膨。」

央行將於18日召開利率會議，借貸成本料將維持不變。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1110317