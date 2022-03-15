經濟動盪、家庭失和、抗議不斷 俄國社會被戰爭撕裂

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（中央社台北15日綜合外電報導）侵烏戰爭以來，資訊嚴控下的俄羅斯社會呈現兩極：非官媒訊息幾乎斷絕，但翻牆軟體下載超過3倍；年輕人與父母對戰爭理解不同而鬧翻；蒲亭支持度創疫情後新高，但上街抗爭者也大增。

「我的母親說我正在背叛自己的國家⋯」在莫斯科任職科技顧問的德米崔（Dmitry，姓氏隱匿）告訴英國「衛報（Guardian）」，他在俄國入侵烏克蘭後搬回家住，想把戰爭真相告訴父母，包括秀出俄軍轟炸烏克蘭城市的影片，但信任官方電視台的家人不為所動。

親情最後決裂，是父親給他看一則官媒文宣，將9日俄軍炸毀烏東大城馬立波（Mariupol）一間婦幼醫院的畫面誣指為烏克蘭政府自導自演，將擔架上受傷的孕婦誣指為演員。

在家裡待一週後又搬離的德米崔說：「這讓我太生氣了，我不確定我以後是否還想要（與家人）坐同一張餐桌⋯⋯他們被政府文宣殭屍化了，竟真的相信我是國家的敵人。我放棄了。」

因參與反戰活動一度被拘留的高克（Victoria Gogh）在上週離開俄國，她在衛報採訪中說，現在母親終於相信俄國在這場戰爭中扮演「破壞性角色」，但接下來她得更費力說服叔伯、表兄姊等親戚，她苦笑說：「我有一長串名單。」

衛報引述調查顯示，超過6成俄羅斯民眾以電視為主要資訊來源，年長者比年輕人更依賴電視。但俄國電視台幾乎都在蒲亭（Vladmir Putin）政權掌控中，少數獨立電視台在戰爭不久後已被政府施壓關閉。

許多俄國人民試圖自己尋找真相。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄軍開戰後第一週，俄國民眾從蘋果和谷歌（Google）平台下載網路翻牆軟體（VPN）的次數達270萬次，是戰前一週的3倍。

美國通訊軟體WhatsApp、推特（Twitter），以及加密通訊軟體Signal和Telegram，戰後一週在俄國境內也都出現暴增的下載量或通訊量，顯示以年輕人為主的俄國民眾熱切交流著官方監控外的戰爭訊息。

但大多數俄國人仍在長期蒙蔽之中相信蒲亭。調查機構Statista的數據指出，2月戰鼓頻頻期間，蒲亭的民調支持度來到71%，是2020年疫情以來的新高；2014年3月俄軍占領烏克蘭領土克里米亞時，蒲亭支持度更上升到80%。

除了有限資訊來源主導俄國平民的想法，卡內基莫斯科中心（Carnegie MoscowCenter）的柯列斯尼克夫（Andrei Kolesnikov）告訴衛報另一個心理因素：「人們很難接受自己這一邊才是真正的壞蛋。」

英國政治網站「開放民主（Open Democracy）」形容多數俄國人民目前正處在一種「集體否認」狀態，他們不想知道真相，寧願選擇相信政府，部分原因也來自於西方站在烏克蘭這邊抵制俄國，讓蒲亭支持者因防衛心態而凝聚。

如今，繼臉書（Facebook）、推特之後，俄國政府11日加碼宣布封鎖Instagram，使得境內民眾資訊來源更封閉。同時，廣泛的經濟制裁下，麥當勞漢堡、優衣庫（Uniqlo）衣服⋯⋯進口商品正從俄國民眾的日常中消失，經濟生活正變得緊縮、單調、封閉。

CNN指出：「今後將是一場意志力的試鍊。」因為目前西方幾乎用盡了制裁手段，接下來得靠時間累積出效果。

美國退休將領裴卓斯（David Petraeus）告訴CNN：「到了某個時點，（俄國）民眾就會明白，股市不會再開放，盧布換不到什麼，過去貨架上習以為常的物品不再出現⋯⋯未來數週這現象將更快速升高。」

除了寄望俄國人民因經濟困境而質疑蒲亭，俄國民間反戰抗爭也仍不斷，「人權觀察（Human Rights Watch）」組織引述俄國人權團體OVD-Info的統計，2月24日俄軍入侵烏克蘭以來，已有1萬3500位俄國異議人士被政府逮捕。

「我想要擁抱他們（指被逮捕者）並說謝謝，我們需要更多像這樣的俄國人說出來和站出來，反抗他們的獨裁者。」有親戚在俄國的烏克蘭人提摩申科（Julia Tymoshenko）告訴加拿大廣播公司新聞網（CBC News）。

「開放民主」指出，這場戰爭對俄國同時帶來離心和向心的社會壓力，前者可拉下蒲亭政權，後者卻會因感知外部敵人，反而更鞏固政權現狀。該篇評論總結：「現在的問題是，哪一股力量更強大？」（編輯：黃自強）1110315