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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭10/300

俄羅斯立法箝制新聞自由 BBC在俄記者停工CNN停播

2022/3/5 08:16（3/5 12:02 更新）
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俄羅斯通過一項法案，認定獨立報導是犯罪行為。（中央社製圖）
俄羅斯通過一項法案，認定獨立報導是犯罪行為。（中央社製圖）
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）俄羅斯通過一項法案，認定獨立報導是犯罪行為，彭博今天為此宣布，所有他們在俄羅斯的記者都先暫停工作，CNN也同時表示，將停止在俄國播出。

法新社報導，彭博在報導中引述其總編輯米思偉（John Micklethwait）的話說：「我們非常遺憾的決定，要暫時終止我們在俄羅斯境內的新聞採訪。」

米思偉說：「俄羅斯修改了刑法，看起來是為了讓所有涉及相關報導的獨立記者都變成罪犯，這讓要在該國境內有正常的新聞報導變得不可能。」

24小時播出的美國有線電視新聞網（CNN）表示：「將停止在俄羅斯播出，並將持續評估局勢及思考下一步該怎麼走」。

俄羅斯國會議員威脅要對發布有關俄軍「假新聞」者處以監禁，這是扼殺俄國入侵烏克蘭異議的一部分。

英國廣播公司（BBC）今天宣布，暫停旗下記者在俄羅斯的工作，加拿大廣播公司（CBC） 則表示，將暫停自俄國的報導。

BBC總裁戴維（Tim Davie）在聲明中說：「這個法條看起來會讓獨立新聞產製的過程，被視為是種犯罪。」

他警告說，記者可能「僅因他們的工作，面臨遭刑事起訴的風險」。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110305

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