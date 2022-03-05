蒲亭否認俄軍砲轟烏克蘭城市 斥為假消息

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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）克里姆林宮今天指出，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）通話，蒲亭否認俄軍砲轟烏克蘭城市，並將這類資訊斥為假消息。

法新社報導，克里姆林宮聲明指出，報導「據稱對基輔和其他大城市進行的空襲是宣傳造假」。

蒲亭表示，只有在俄羅斯提出的要求達成下，針對烏克蘭的對話才會進行。

克里姆林宮指出，蒲亭「證實俄羅斯願與烏克蘭這一方對話，以及與烏克蘭境內每一位想要和平的人對話。不過是要在所有俄羅斯提出的要求達成下才會進行」。

這些要求包括烏克蘭中立和非核地位、去納粹化、承認克里米亞（Crimea）屬於俄羅斯以及烏東分離主義分子佔領區「主權」。

克里姆林宮指出，「期望在規劃的第3輪對話中，基輔代表將採取合理和建設性的立場。」

根據1名基輔協商者，俄烏下次會談可能在本週末舉行。（譯者：徐睿承）1110305