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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭18/300

俄烏戰火如何結束 美參議員：俄羅斯必須有人刺殺蒲亭

2022/3/4 16:48（3/4 20:14 更新）
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美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆3日受訪時表示，希望「俄羅斯有人」出來刺殺俄國總統蒲亭（圖）。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆3日受訪時表示，希望「俄羅斯有人」出來刺殺俄國總統蒲亭（圖）。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭戰事爆發已逾一週，美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）今天受訪時表示，希望「俄羅斯有人」出來刺殺蒲亭總統。

法新社報導，葛蘭姆告訴福斯新聞（Fox News）電視台主持人尚漢尼提（Sean Hannity）：「這（指俄烏戰爭）要怎麼結束？俄羅斯必須有人站出來…做掉他。」

影片來源：Fox News

葛蘭姆稍後在推特的一系列發文再次呼籲：「唯一能解決這個問題的就是俄羅斯人。」

葛蘭姆在推文中問道：「俄羅斯有布魯杜斯（Brutus）嗎？」他指的是刺殺古羅馬統治者凱撒大帝（Julius Caesar）的刺客之一。

葛蘭姆還問道，俄羅斯軍中有沒有「比較能成事的史陶芬伯格上校（Colonel Stauffenberg）」？這是1944年想炸死希特勒（Adolf Hitler）但未成功的德國軍官。

他說：「你將為你的國家和全世界做出重大貢獻。」

葛蘭姆擔任國會議員超過20年，他曾參選總統，有時也是前總統川普（Donald Trump）的密切盟友。今天稍早提出一項決議案，譴責蒲亭及手下軍事指揮官犯了「戰爭罪」和「違反人道罪」。

烏克蘭當局表示，自蒲亭上週發動入侵以來，已有至少350名烏克蘭平民喪生，100多萬人逃難出境。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110304

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