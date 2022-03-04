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俄羅斯入侵烏克蘭28/300

札波羅熱核電廠遭砲擊 烏克蘭證實已被俄軍奪下

2022/3/4 15:33（3/4 18:46 更新）
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烏克蘭鄰近札波羅熱核電廠4日在俄羅斯軍隊砲轟後起火。（圖取自facebook.com/StratcomCentreUA）
烏克蘭鄰近札波羅熱核電廠4日在俄羅斯軍隊砲轟後起火。（圖取自facebook.com/StratcomCentreUA）
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（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭地方當局今天表示，俄國軍隊已經占領位於烏克蘭東南部、歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。

當局在社群媒體引述烏克蘭核子監管機構說法發文，「操作人員正在監控核電廠狀況」，並表示正努力確保操作符合安全規範。

烏克蘭核子監管機構表示，俄軍已經進入核電廠，「札波羅熱核電廠的腹地已經被俄羅斯聯邦的武裝軍隊占領」。

烏克蘭先前指控俄羅斯軍隊今天清晨砲擊札波羅熱核電廠，讓附近5層樓高的訓練大樓陷入火海。

烏克蘭核子監管機構表示，火勢目前已被撲滅，輻射測值沒有變化，工作人員正在檢查1號反應爐的隔間是否有其他損害。

核子監管機構在臉書發表聲明指出，重點是要維持冷卻核燃料的能力，若失去這項能力，恐引發比1986年車諾比核災或2011年日本福島核電廠核熔毀更嚴重的意外。

當局並表示，核電廠內有存放使用過核燃料的儲存設施，但沒有建物受到砲擊的跡象。

核電廠受砲擊令核子監管機構憂心，但並未陷入恐慌，但也引發烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與美國總統拜登及其他世界領導人緊急通話。美國能源部啟動核子事件應變小組以作預防。

美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）3日表示，札波羅熱核電廠的反應爐「有堅固的圍阻體結構保護，反應爐均已被安全地停止運轉」。

葛蘭何在推特發文表示，她已與烏克蘭能源部長就核電廠情況通話，並表示核電廠附近的輻射測值並沒有上升。

札波羅熱位於烏克蘭東南部，是一座工業城市，當地電廠的核能發電量約占全國40%，澤倫斯基表示，全國15座反應爐，有6座在札波羅熱。

烏克蘭緊急應變單位說，截至今天清晨時分，6座反應爐中有1座仍在運作。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110304

歐洲最大的札波羅熱核電廠4日早上在俄羅斯軍隊砲轟後起火，烏克蘭當局表示，已確保核電廠安全。（中央社製圖）
歐洲最大的札波羅熱核電廠4日早上在俄羅斯軍隊砲轟後起火，烏克蘭當局表示，已確保核電廠安全。（中央社製圖）
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