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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭50/300

歐洲最大核電廠起火 烏克蘭外長：爆炸恐比車諾比核災嚴重10倍[影]

2022/3/4 09:45（3/4 16:22 更新）
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烏克蘭南部的歐洲最大核能發電廠4日凌晨遭到俄軍砲擊起火。（圖取自札波羅熱核電廠YouTube頻道網頁youtube.com）
烏克蘭南部的歐洲最大核能發電廠4日凌晨遭到俄軍砲擊起火。（圖取自札波羅熱核電廠YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天呼籲俄軍停止攻擊札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，他說，如果這座歐洲最大核電廠爆炸，災害恐比車諾比核事故嚴重10倍。

庫列巴推文表示：「（札波羅熱核電廠

札波羅熱核電廠

  • 歐洲最大核電廠，也是世界十大核電廠之一
  • 位於烏克蘭東南部城鎮安赫德，卡科夫卡水庫岸旁，由烏克蘭國營核能公司Energoatom營運
  • 擁有6座VVER-1000壓水式反應爐，總輸出電力為6000百萬瓦（MW）
  • 5座壓水核反應爐陸續於1984年至1989年開始運作，第6座於1995年運作
  • 烏克蘭核能發電約有47%來自札波羅熱核電廠，約占烏克蘭全年總發電量的1/5

來源：烏克蘭國營核能公司Energoatom

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）已經起火了。要是爆炸，會比車諾比（Chernobyl）大10倍！俄羅斯人必須立即停火，讓消防員建立安全區！」

位於烏克蘭境內的車諾比核電廠於1986年發生反應爐破裂事故，當時烏國還是蘇聯的一部分。一般認為，車諾比核事故是有史以來最嚴重的核災。

俄羅斯新聞社（RIA）今天引述烏克蘭原能部的說法報導，札波羅熱核電廠一座發電機組被俄軍砲火擊中，電廠部分起火。

俄新社引述烏國原能部的說明提到：「消防員沒辦法在札波羅熱核電廠展開滅火，他們遭到近距離射擊。第一座發電裝置已被擊中。」

一名匿名政府官員告訴美聯社，偵測到札波羅熱核電廠附近輻射數值升高。烏克蘭的發電量約有25%來自這座核電廠。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110304

歐洲最大的札波羅熱核電廠4日早上在俄羅斯軍隊砲轟後起火。（中央社製圖）
歐洲最大的札波羅熱核電廠4日早上在俄羅斯軍隊砲轟後起火。（中央社製圖）
車諾比核電廠1986年發生反應爐破裂事故，造成附近輻射數值升高。圖為1996年出版的「中央情報局國際經濟統計手冊」中車諾比周邊每平方公里測得1居里以上銫-137區域。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
車諾比核電廠1986年發生反應爐破裂事故，造成附近輻射數值升高。圖為1996年出版的「中央情報局國際經濟統計手冊」中車諾比周邊每平方公里測得1居里以上銫-137區域。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
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