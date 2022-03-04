烏克蘭札波羅熱核電廠起火 當局稱已確保安全[影]

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歐洲最大的札波羅熱核電廠4日早上在俄羅斯軍隊砲轟後起火，烏克蘭當局表示，已確保核電廠安全。（中央社製圖）

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（中央社基輔/華盛頓/維也納4日綜合外電報導）烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠今天在俄羅斯軍隊攻擊下起火，烏克蘭當局表示，已確保核電廠安全。美國總統拜登已與烏國總統澤倫斯基聯繫討論此事。

法新社報導，札波羅熱地方軍事行政首長史塔魯克（Oleksandr Starukh）在臉書發文表示：「廠長說核子安全已獲保障。根據核電廠負責人的說法，有一棟訓練大樓和一座實驗室受火勢波及。」

美國高階官員透露，拜登已與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）聯繫，討論這座歐洲最大核電廠遭攻擊一事。

國際原子能總署（IAEA）也呼籲俄軍停止攻擊 札波羅熱核電廠 札波羅熱核電廠 歐洲最大核電廠，也是世界十大核電廠之一

位於烏克蘭東南部城鎮安赫德，卡科夫卡水庫岸旁，由烏克蘭國營核能公司Energoatom營運

擁有6座VVER-1000壓水式反應爐，總輸出電力為6000百萬瓦（MW）

5座壓水核反應爐陸續於1984年至1989年開始運作，第6座於1995年運作

烏克蘭核能發電約有47%來自札波羅熱核電廠，約占烏克蘭全年總發電量的1/5 來源：烏克蘭國營核能公司Energoatom 看更多 關閉 ，並警告說，若砲火擊中反應爐，可能「極其危險」。

國際原子能總署推文表示，署長葛羅西（Rafael Grossi）已與烏克蘭總理史米加（Denys Shmygal）、烏國核子監管機關和營運單位談了札波羅熱核電廠的重大情況，呼籲停用武力。

推文還提到，烏克蘭監管機關告知國際原子能總署，核電廠起火並未波及重要設備，工作人員已採取緩解措施；烏克蘭監管機關還表示，核電廠的輻射數值沒有變化。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110304