更多編輯台推薦新聞：
影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展
國際

影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭45/300

烏克蘭札波羅熱核電廠起火 當局稱已確保安全[影]

2022/3/4 11:37（3/4 16:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歐洲最大的札波羅熱核電廠4日早上在俄羅斯軍隊砲轟後起火，烏克蘭當局表示，已確保核電廠安全。（中央社製圖）
歐洲最大的札波羅熱核電廠4日早上在俄羅斯軍隊砲轟後起火，烏克蘭當局表示，已確保核電廠安全。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔/華盛頓/維也納4日綜合外電報導）烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠今天在俄羅斯軍隊攻擊下起火，烏克蘭當局表示，已確保核電廠安全。美國總統拜登已與烏國總統澤倫斯基聯繫討論此事。

法新社報導，札波羅熱地方軍事行政首長史塔魯克（Oleksandr Starukh）在臉書發文表示：「廠長說核子安全已獲保障。根據核電廠負責人的說法，有一棟訓練大樓和一座實驗室受火勢波及。」

美國高階官員透露，拜登已與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）聯繫，討論這座歐洲最大核電廠遭攻擊一事。

國際原子能總署（IAEA）也呼籲俄軍停止攻擊札波羅熱核電廠

札波羅熱核電廠

  • 歐洲最大核電廠，也是世界十大核電廠之一
  • 位於烏克蘭東南部城鎮安赫德，卡科夫卡水庫岸旁，由烏克蘭國營核能公司Energoatom營運
  • 擁有6座VVER-1000壓水式反應爐，總輸出電力為6000百萬瓦（MW）
  • 5座壓水核反應爐陸續於1984年至1989年開始運作，第6座於1995年運作
  • 烏克蘭核能發電約有47%來自札波羅熱核電廠，約占烏克蘭全年總發電量的1/5

來源：烏克蘭國營核能公司Energoatom

看更多
關閉
，並警告說，若砲火擊中反應爐，可能「極其危險」。

國際原子能總署推文表示，署長葛羅西（Rafael Grossi）已與烏克蘭總理史米加（Denys Shmygal）、烏國核子監管機關和營運單位談了札波羅熱核電廠的重大情況，呼籲停用武力。

推文還提到，烏克蘭監管機關告知國際原子能總署，核電廠起火並未波及重要設備，工作人員已採取緩解措施；烏克蘭監管機關還表示，核電廠的輻射數值沒有變化。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110304

延伸閱讀
馬克宏：俄烏戰況恐再惡化 蒲亭想要攻占烏克蘭全國阻俄軍挺進核電廠 數百烏克蘭民眾擋道當人肉路障澤倫斯基向蒲亭喊話：和我坐下來談 不停戰全歐洲將有危險俄烏第2輪談判落幕 同意開闢人道走廊烏克蘭核電廠遭攻擊起火 原能會：全台輻射值正常專家：俄軍猛攻烏克蘭核電廠 意圖破壞電網穩定烏克蘭核監機關：俄軍已奪下札波羅熱核電廠烏克蘭核電廠遭俄軍砲擊 國際原能總署：無輻射外洩澤倫斯基怒斥俄軍砲打核電廠 「萬一爆炸就完了」[影]歐洲最大核電廠起火 烏克蘭外長：爆炸恐比車諾比核災嚴重10倍[影]
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀