專家：俄軍猛攻烏克蘭核電廠 意圖破壞電網穩定

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歐洲最大的札波羅熱核電廠4日早上在俄羅斯軍隊砲轟後起火。（中央社製圖）

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）烏克蘭的 札波羅熱 札波羅熱核電廠 歐洲最大核電廠，也是世界十大核電廠之一

位於烏克蘭東南部城鎮安赫德，卡科夫卡水庫岸旁，由烏克蘭國營核能公司Energoatom營運

擁有6座VVER-1000壓水式反應爐，總輸出電力為6000百萬瓦（MW）

5座壓水核反應爐陸續於1984年至1989年開始運作，第6座於1995年運作

烏克蘭核能發電約有47%來自札波羅熱核電廠，約占烏克蘭全年總發電量的1/5 來源：烏克蘭國營核能公司Energoatom 看更多 關閉 （Zaporizhzhia）核電廠今天在俄軍攻擊下起火。核子專家說，問題在於是否波及反應爐；美國退役將軍認為，這座電廠具戰略價值，破壞它就能阻礙當地通訊。

美國有線電視新聞網（CNN）提出以下問題，詢問核子專家的意見。

● 核電廠內是否有自動滅火系統？

核子政策專家暨哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）說，確實有，但無法撲滅所有火災，而且也不是所有發生在核電廠的火災都會造成「災難性後果」，這要視火災地點而定。最大的疑慮是，如果火焰延燒到反應爐的冷卻池，可能導致反應爐熔毀。

● 反應爐熔毀會怎樣？

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）核子政策計畫聯合主任艾克頓（James Acton）表示，若火災、飛彈來襲或其他類型的攻擊破壞反應爐的冷卻結構，反應爐就無法自行降溫，這會使得內部燃料過熱、開始熔毀，繼而釋出大量放射線。

近年最嚴重的前例包括2011年福島核電廠事故、1986年蘇聯車諾比核災等。

● 發生這種狀況的可能性有多大？

數名專家都認為，由於目前所知有限，現在還很難判斷，最重要的資訊包括火災發生在哪裡、離反應爐有多近、是否所有反應爐都在運作，這都將影響到災害的嚴重程度。

● 俄軍為何攻擊核電廠？

美國陸軍退役將軍克拉克（Wesley Clark）說，俄軍似乎採取經典戰術，試圖封鎖附近一條河川，並圍困烏克蘭部隊，而札波羅熱核電廠就在必經之道上。

他說，這座核電廠提供烏克蘭大量電力，因此也是「關鍵戰略資產」，「切斷它的線路，至少讓能電網暫時陷入不穩定，也就阻礙了烏克蘭人與其他方面通訊的能力」。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110304