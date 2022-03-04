更多編輯台推薦新聞：
影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展
國際

影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭33/300

專家：俄軍猛攻烏克蘭核電廠 意圖破壞電網穩定

2022/3/4 13:22（3/4 16:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歐洲最大的札波羅熱核電廠4日早上在俄羅斯軍隊砲轟後起火。（中央社製圖）
歐洲最大的札波羅熱核電廠4日早上在俄羅斯軍隊砲轟後起火。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
（中央社華盛頓3日綜合外電報導）烏克蘭的札波羅熱

札波羅熱核電廠

  • 歐洲最大核電廠，也是世界十大核電廠之一
  • 位於烏克蘭東南部城鎮安赫德，卡科夫卡水庫岸旁，由烏克蘭國營核能公司Energoatom營運
  • 擁有6座VVER-1000壓水式反應爐，總輸出電力為6000百萬瓦（MW）
  • 5座壓水核反應爐陸續於1984年至1989年開始運作，第6座於1995年運作
  • 烏克蘭核能發電約有47%來自札波羅熱核電廠，約占烏克蘭全年總發電量的1/5

來源：烏克蘭國營核能公司Energoatom

看更多
關閉
（Zaporizhzhia）核電廠今天在俄軍攻擊下起火。核子專家說，問題在於是否波及反應爐；美國退役將軍認為，這座電廠具戰略價值，破壞它就能阻礙當地通訊。

美國有線電視新聞網（CNN）提出以下問題，詢問核子專家的意見。

● 核電廠內是否有自動滅火系統？

核子政策專家暨哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）說，確實有，但無法撲滅所有火災，而且也不是所有發生在核電廠的火災都會造成「災難性後果」，這要視火災地點而定。最大的疑慮是，如果火焰延燒到反應爐的冷卻池，可能導致反應爐熔毀。

● 反應爐熔毀會怎樣？

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）核子政策計畫聯合主任艾克頓（James Acton）表示，若火災、飛彈來襲或其他類型的攻擊破壞反應爐的冷卻結構，反應爐就無法自行降溫，這會使得內部燃料過熱、開始熔毀，繼而釋出大量放射線。

近年最嚴重的前例包括2011年福島核電廠事故、1986年蘇聯車諾比核災等。

● 發生這種狀況的可能性有多大？

數名專家都認為，由於目前所知有限，現在還很難判斷，最重要的資訊包括火災發生在哪裡、離反應爐有多近、是否所有反應爐都在運作，這都將影響到災害的嚴重程度。

● 俄軍為何攻擊核電廠？

美國陸軍退役將軍克拉克（Wesley Clark）說，俄軍似乎採取經典戰術，試圖封鎖附近一條河川，並圍困烏克蘭部隊，而札波羅熱核電廠就在必經之道上。

他說，這座核電廠提供烏克蘭大量電力，因此也是「關鍵戰略資產」，「切斷它的線路，至少讓能電網暫時陷入不穩定，也就阻礙了烏克蘭人與其他方面通訊的能力」。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110304

影片來源：Запорізька АЕС
延伸閱讀
烏克蘭札波羅熱核電廠起火 當局稱已確保安全[影]俄軍砲轟烏克蘭 歐洲最大核電廠起火 評論稱另類核武攻擊[影]歐洲最大核電廠起火 烏克蘭外長：爆炸恐比車諾比核災嚴重10倍[影]烏克蘭核電廠遭攻擊起火 原能會：全台輻射值正常烏克蘭核監機關：俄軍已奪下札波羅熱核電廠烏克蘭核電廠遭俄軍砲擊 國際原能總署：無輻射外洩澤倫斯基怒斥俄軍砲打核電廠 「萬一爆炸就完了」[影]俄軍猛攻烏克蘭 歐洲最大核電廠起火
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀