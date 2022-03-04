更多編輯台推薦新聞：
影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展
國際

影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭35/300

烏克蘭核電廠遭攻擊起火 原能會：全台輻射值正常

2022/3/4 12:56（3/4 13:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北4日電）烏克蘭札波羅熱核電廠遭俄軍攻擊起火，IAEA呼籲立即停止任何使核設施處於危險的行動。原能會表示，目前全台63座即時監測站輻射值正常，烏克蘭及周邊鄰國監測值也無明顯異常，將持續嚴密監控相關數據。

外電報導，烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠今天在俄羅斯軍隊攻擊下起火，這座核電廠是全歐洲最大核電廠。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）呼籲俄軍停止攻擊札波羅熱核電廠，他說，如果這座歐洲最大核電廠爆炸，災害恐比車諾比核事故嚴重10倍。美國總統拜登已與烏國總統澤倫斯基聯繫討論此事。

原能會中午發布新聞稿指出，國際原子能總署（IAEA）昨天已在官方網站說明，烏克蘭當局通報，俄羅斯部隊正朝向札波羅熱核電廠前進，IAEA呼籲應立即停止任何使核設施處於危險的行動，並將持續與烏克蘭及其他國家協商，在當前的處境下維護核子設施安全，並給予可能的援助。

至於是否影響台灣，原能會表示，目前全台63座即時環境監測站輻射值正常，另查詢歐盟即時環境輻射監測網，烏克蘭及周邊鄰國環境輻射值也無明顯異常，將嚴密監控相關數據，並持續收集國際輿情。

原能會強調，除執行全時環境輻射監控，也已加強空氣取樣與放射性落塵分析，會密切關注烏俄戰爭發展，並做好相關因應規畫，確保民眾輻射安全。（編輯：林淑媛）1110304

延伸閱讀
俄軍砲轟烏克蘭 歐洲最大核電廠起火 評論稱另類核武攻擊[影]烏克蘭札波羅熱核電廠起火 當局稱已確保安全[影]歐洲最大核電廠起火 烏克蘭外長：爆炸恐比車諾比核災嚴重10倍[影]專家：俄軍猛攻烏克蘭核電廠 意圖破壞電網穩定烏克蘭核電廠遭俄軍砲擊 國際原能總署：無輻射外洩澤倫斯基怒斥俄軍砲打核電廠 「萬一爆炸就完了」[影]俄軍猛攻烏克蘭 歐洲最大核電廠起火
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀