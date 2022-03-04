烏克蘭核電廠遭攻擊起火 原能會：全台輻射值正常

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（中央社記者曾智怡台北4日電）烏克蘭札波羅熱核電廠遭俄軍攻擊起火，IAEA呼籲立即停止任何使核設施處於危險的行動。原能會表示，目前全台63座即時監測站輻射值正常，烏克蘭及周邊鄰國監測值也無明顯異常，將持續嚴密監控相關數據。

外電報導，烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠今天在俄羅斯軍隊攻擊下起火，這座核電廠是全歐洲最大核電廠。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）呼籲俄軍停止攻擊札波羅熱核電廠，他說，如果這座歐洲最大核電廠爆炸，災害恐比車諾比核事故嚴重10倍。美國總統拜登已與烏國總統澤倫斯基聯繫討論此事。

原能會中午發布新聞稿指出，國際原子能總署（IAEA）昨天已在官方網站說明，烏克蘭當局通報，俄羅斯部隊正朝向札波羅熱核電廠前進，IAEA呼籲應立即停止任何使核設施處於危險的行動，並將持續與烏克蘭及其他國家協商，在當前的處境下維護核子設施安全，並給予可能的援助。

至於是否影響台灣，原能會表示，目前全台63座即時環境監測站輻射值正常，另查詢歐盟即時環境輻射監測網，烏克蘭及周邊鄰國環境輻射值也無明顯異常，將嚴密監控相關數據，並持續收集國際輿情。

原能會強調，除執行全時環境輻射監控，也已加強空氣取樣與放射性落塵分析，會密切關注烏俄戰爭發展，並做好相關因應規畫，確保民眾輻射安全。（編輯：林淑媛）1110304