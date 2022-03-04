俄軍砲轟烏克蘭 歐洲最大核電廠起火 評論稱另類核武攻擊[影]

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（中央社博羅江卡/利維夫4日綜合外電報導）烏克蘭鄰近 札波羅熱 札波羅熱核電廠 歐洲最大核電廠，也是世界十大核電廠之一

位於烏克蘭東南部城鎮安赫德，卡科夫卡水庫岸旁，由烏克蘭國營核能公司Energoatom營運

擁有6座VVER-1000壓水式反應爐，總輸出電力為6000百萬瓦（MW）

5座壓水核反應爐陸續於1984年至1989年開始運作，第6座於1995年運作

烏克蘭核能發電約有47%來自札波羅熱核電廠，約占烏克蘭全年總發電量的1/5 來源：烏克蘭國營核能公司Energoatom 看更多 關閉 （Zaporizhzhia）核電廠的安赫德鎮鎮長說，這座核電廠今早在俄羅斯軍隊砲轟後起火；這座歐洲最大核電廠的發言人也證實發生火災。

路透社提到，安赫德（Energodar）鎮長奧羅夫（Dmytro Orlov）在網路發文表示，當地軍隊和俄羅斯部隊之間激烈戰鬥，有人傷亡；但他未提到更多細節。

烏克蘭當局稍早報告稱俄羅斯軍隊正加大攻占札波羅熱核電廠的力道，戰車已駛入安赫德鎮。俄羅斯入侵烏克蘭今天邁入第9天。

奧羅夫在通訊軟體Telegram頻道上表示：「由於敵人持續砲轟歐洲最大核電廠的建物和裝置，札波羅熱核電廠著火了。」

法新社報導，札波羅熱核電廠發言人塔茲（Andrei Tuz）在Telegram帳號發布影片，證實核電廠在俄軍攻擊後起火。他說：「由於俄軍砲轟札波羅熱核電廠，（核電廠）起火了。」（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110304

札波羅熱核電廠4日早上在俄羅斯軍隊砲轟後起火。（中央社製圖）

烏克蘭政治評論員：俄軍另類核武攻擊

（中央社台北4日綜合外電報導）根據來自烏克蘭的消息，位在烏克蘭南部的歐洲最大核能發電廠今天凌晨疑似遭到俄軍砲擊，引發火勢。烏克蘭一位政治評論員說，這是俄軍的另類核武攻擊。核電廠受損情況也不清楚。

鄰近札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant，ZNPP）的安赫德鎮（Energodar）鎮長在網路發文說，這座核電廠今早在遭俄軍攻擊後失火。

針對核電廠遭到攻擊的消息，經常接受西方媒體訪問的政治評論員波多利雅科（Melaniya Podolyak）推文說，俄國不需要動用核子彈頭，只需要炸毀札波羅熱核電廠就行。外界近日揣測，俄軍如果對烏克蘭攻勢受阻，有可能會動用核子武器。

核電廠遭到砲擊的新聞來自烏克蘭最新消息（UkraineEnglishUpdates）等管道，這個推特引述並轉推了ZNPP新聞發言人發布的內容和影片。（編輯：林憬屏）1110304