馬克宏：俄烏戰況恐再惡化 蒲亭想要攻占烏克蘭全國

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法國總統馬克宏（左）3日與俄羅斯總統蒲亭（右）通話，馬克宏認為烏克蘭「最壞的情況還沒有到來」。（左圖取自facebook.com/EmmanuelMacron，右圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）

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（中央社巴黎3日綜合外電報導）法國總統馬克宏的幕僚今天表示，在與俄羅斯總統蒲亭講了90分鐘電話後，馬克宏認為烏克蘭「最壞的情況還沒有到來」，因為蒲亭似乎有意將烏克蘭「整個」奪下。

一名馬克宏身邊不願透露姓名的高階幕僚告訴記者：「鑑於蒲亭告訴馬克宏的事，馬克宏認為最壞的情況還沒有到來。」

這名幕僚表示，蒲亭想要拿下整個烏克蘭，以他的話判斷，他將執行他的行動，將烏克蘭徹底「去納粹化」。

馬克宏敦促蒲亭避免傷及平民，並允許人道援助進入。

這名幕僚說：「蒲亭說他同意，但沒有做出任何承諾。」他還補充，蒲亭否認俄軍正將（攻擊）目標瞄準烏克蘭民用基礎設施。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110304