俄烏第2輪談判落幕 同意開闢人道走廊

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烏克蘭和俄羅斯官員為達成停火所舉行的第2輪談判，在白俄羅斯和波蘭邊界展開。（圖取自twitter.com/Podolyak_M/status）

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（中央社基輔3日綜合外電報導）俄羅斯上週入侵烏克蘭後，戰事持續延燒。烏克蘭總統府顧問波多利雅科表示，與莫斯科當局的第2輪談判已經結束，雙方同意開闢人道走廊來撤離平民。

法新社報導，波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特（Twitter）寫道：「第2輪談判結束，很不幸的，烏克蘭尚未贏得它需要的結果，只有針對安排人道走廊作出決定。」

波多利雅科在推特寫道，談判議題包括「立即停火」和為平民開闢「人道走廊」，以利前線平民疏散。

根據路透社，俄國代表團負責人梅丁思基（Vladimir Medinsky）表示，俄國同意支持為平民開闢人道走廊的想法，以及可能在走廊周邊實施停火；他形容這是「重大進展」。

俄烏2月28日舉行首輪談判，但無結論。波多利雅科表示，俄烏雙方預計下週進行第3輪停火談判。（譯者：楊昭彥）1110304