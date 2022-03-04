更多編輯台推薦新聞：
影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展
國際

影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
消弭月經貧窮 北市國中女生每月可至超商換200元生理用品
首頁 / 重點新聞
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭60/300

四方對話領袖談烏克蘭局勢 重申對印太承諾

2022/3/4 02:32（3/4 07:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
四方安全對話領袖3日召開視訊會議討論烏克蘭情勢，同意建立新的人道援助與救災機制，以因應印太地區未來的人道挑戰。（圖取自facebook.com/scottmorrisonmp）
四方安全對話領袖3日召開視訊會議討論烏克蘭情勢，同意建立新的人道援助與救災機制，以因應印太地區未來的人道挑戰。（圖取自facebook.com/scottmorrisonmp）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓3日專電）四方安全對話領袖今天召開視訊會議討論烏克蘭情勢，同意建立新的人道援助與救災機制，以因應印太地區未來的人道挑戰。領袖們並重申對自由開放印太地區承諾，各國不受軍事、經濟與政治脅迫。

俄羅斯入侵烏克蘭引來國際對台海局勢與印太安全的關切。美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）與印度總理莫迪（Narendra Modi）今天就特別召開「四方安全對話」（Quad）領袖視訊會議商談烏克蘭與印太局勢。

根據白宮釋出的會談聯合紀要，四方安全對話領袖重申對自由與開放印太地區的承諾，所有國家主權與領土完整受到尊重，各國不受軍事、經濟與政治脅迫，並致力於讓四方安全對話成為促進地區穩定與繁榮機制。

四方對話領袖也針對烏克蘭持續衝突與人道主義危機進行討論，並評估廣泛性影響。領袖同意建立新的人道救援與救災機制，使4國能夠因應印太地區未來的人道挑戰，並在各國處理與因應烏克蘭危機時提供溝通渠道。

領袖也同意將在未來數個月內在東京舉行面對面會談。

拜登也在會後推文表示，四方對話會談涵蓋對世界各地主權與領土完整的承諾，包括在印太地區。（編輯：楊昭彥）1110304

延伸閱讀
俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽國際帕委會決策轉彎 俄羅斯與白俄選手不得參加北京帕運阻俄軍挺進核電廠 數百烏克蘭民眾擋道當人肉路障聯合國大會決議譴責俄羅斯侵略烏克蘭 要求無條件撤軍俄國入侵烏克蘭影響芬蘭瑞典 「加入北約」支持率創新高Quad未譴責俄羅斯 專家：印度選邊站來日難自處美印澳日領袖同意：不應容許印太重演烏克蘭情況
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀