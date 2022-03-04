美印澳日領袖同意：不應容許印太重演烏克蘭情況

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（中央社東京/華盛頓3日綜合外電報導）日本首相岸田文雄表示，美國、印度、澳洲、日本「四方安全對話」（Quad）領袖今天同意，不應容許烏克蘭遭遇的狀況在印度洋-太平洋地區發生。

4國領袖召開這次會議之際，各界正加強關切台灣。目前台灣已提高警戒層級，謹防中國趁西方分心之際，做出不利台灣的舉動。

路透社報導，岸田文雄今天與美國總統拜登（Joe Biden）、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、印度總理莫迪（Narendra Modi）進行視訊會議。

會後岸田告訴記者：「我們同意，不應容許印太地區有像這樣以武力單方面改變現狀的事。」他指的是俄羅斯入侵烏克蘭的行徑。

岸田說：「我們也同意，這項發展使得努力實現自由開放的印太地區更形重要。」

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）日前表示，儘管烏克蘭出現危機，美國仍會把焦點維持在印太地區，雖然這麼做會很艱難且所費不貲。

他並表示，過去不論是二戰或冷戰時期，華府都曾同時維繫與兩大區域的緊密往來。（譯者：楊昭彥）1110304