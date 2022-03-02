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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭46/300

俄國入侵烏克蘭影響芬蘭瑞典 「加入北約」支持率創新高

2022/3/2 12:48（3/2 14:02 更新）
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俄羅斯入侵烏克蘭之際，芬蘭國內對加入北約掀起高漲的支持聲浪。圖為24日芬蘭民眾在俄羅斯大使館前抗議。（法新社）
俄羅斯入侵烏克蘭之際，芬蘭國內對加入北約掀起高漲的支持聲浪。圖為24日芬蘭民眾在俄羅斯大使館前抗議。（法新社）
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（中央社斯德哥爾摩1日綜合外電報導）芬蘭與瑞典一向奉行軍事不結盟政策，但俄羅斯入侵烏克蘭顛覆了兩國現狀，對加入北約掀起「歷史性」高漲的支持聲浪，也破例出口武器，並無視莫斯科當局的要求。

分析人士指出，斯德哥爾摩和赫爾辛基當局目前雖已排除申請加入北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟，但兩國從未如此接近採取此舉。

瑞典非政府組織「社會與國防」（Society and Defence）分析人員卡蘭德（Zebulon Carlander）說：「目前凡事都有可能，北約各國釋出的訊號是，可以在很短的時間內處理成員資格的申請程序。」

他向法新社表示，他認為這很大程度上取決於斯德哥爾摩和赫爾辛基當局的決定。

瑞典和芬蘭並未和北約正式結盟，不過兩國從1990年代中期以來曾為北約夥伴，但冷戰結束時終結了兩國的中立立場。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）今天表示，在俄國攻擊烏克蘭以後，公民和政治人物對於加入北約的心態「出現變化」。

芬蘭政黨領袖召開會議，商討如何因應舉行加入北約公投的請願後，馬林指出，加入北約的辯論「正如火如荼展開，且肯定會更加熱烈」。

但馬林也警告，現階段不宜斷然做出結論。

這份請願在不到一週內募得5萬個簽名，通過將此案提交國會的門檻，會被視為有關烏克蘭危機更廣泛辯論的一環。

根據芬蘭國家廣播公司（Yle）昨天公布的民調結果，芬蘭國內也首度出現多數國人（53%）支持加入北約的現象。

這個數字與一個月前相比近乎翻倍，當時芬蘭最大報「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）調查，加入北約的支持率僅28%。

根據公共的瑞典電視台（SVT）2月25日所做民調，瑞典國內對於加入北約的支持率也創下歷史新高，來到41%。

這兩國也破例出口武器給陷入衝突的國家。除了頭盔與護甲外，瑞典將運出5000件反戰車武器到烏克蘭；芬蘭將運出2500把突擊步槍、彈藥與1500件一次性反戰車武器。

專家預期，瑞典和芬蘭在加入北約一事上將採取一致行動。

由於克里姆林宮在安全方面主要不滿的便是北約東擴，因此這兩國若加入北約，會進一步升高俄羅斯和西方國家間的緊張情勢。

俄國外交部2月25日警告，瑞典和芬蘭若加入北約，會面臨「非常嚴重的軍事和政治後果」。

不過赫爾辛基當局對此不以為然，稱俄方放話警告已不是新鮮事。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110302

在俄羅斯入侵烏克蘭之際，一向奉行軍事不結盟政策的芬蘭與瑞典，兩國人民對加入北約的支持聲浪高漲。（中央社製圖）
在俄羅斯入侵烏克蘭之際，一向奉行軍事不結盟政策的芬蘭與瑞典，兩國人民對加入北約的支持聲浪高漲。（中央社製圖）
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