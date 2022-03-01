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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭73/300

歐盟：俄國侵略烏克蘭 象徵兩個世界價值衝突

2022/3/1 22:38（3/2 03:15 更新）
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歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩3月1日表示，俄羅斯入侵烏克蘭，彰顯「兩個世界與兩套截然對立價值觀的衝突」。圖為2月27日一輛俄羅斯裝甲車在哈爾科夫街上燃燒。（美聯社）
歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩3月1日表示，俄羅斯入侵烏克蘭，彰顯「兩個世界與兩套截然對立價值觀的衝突」。圖為2月27日一輛俄羅斯裝甲車在哈爾科夫街上燃燒。（美聯社）
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（中央社布魯塞爾1日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭，讓歐洲面臨關鍵時刻，這個危機不僅與烏克蘭切身相關，也是「兩個世界與兩套截然對立價值觀的衝突」。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）說：「讓我引用烏克蘭基輔獨立報（The Kyiv Independent）在入侵開始前數小時發表的社論：這不僅與烏克蘭有關，而是兩個世界、兩種截然不同價值觀的衝突。他們說得太貼切了。」

范德賴恩告訴歐洲議會：「這是一場法治與靠槍桿子統治之間的衝突，是民主與專制的衝突，是以規則為基礎的秩序與赤裸裸的侵犯之間的衝突。我們今天如何回應俄羅斯的作為，將決定國際體系的未來。」

她說：「這些日子以來，獨立的烏克蘭在面對最黑暗的時刻，在此同時，烏克蘭人民在為我們全體高舉自由的火炬，他們展現了極大的勇氣。

「他們在捍衛自己的生命，但同時也是在為普世價值奮戰，而且他們願意為此犧牲。澤倫斯基總統真正讓我們得到了啟發。」

范德賴恩指出，莫斯科的入侵行動讓27國組成的歐盟與北大西洋公約組織（NATO）更加團結一心。

她說，如果（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的意圖是分裂歐盟、弱化北約，或是讓國際社會四分五裂，結果會與他的預期完全相反。

在演說中，范德賴恩還宣布，布魯塞爾將額外提供5億歐元，以協助應對烏國戰爭的「人道主義後果」，包括大批難民陸續湧入歐盟。（譯者：施施/核稿：徐崇哲）1110301

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