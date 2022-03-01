更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭71/300

俄羅斯外長聯合國演說遭杯葛 多國外交代表離席挺烏克蘭[影]

2022/3/1 22:56（3/2 02:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯外交部長拉夫羅夫1日在聯合國會議發言期間，許多外交人員在他發表演說時直接離開現場，表達對俄羅斯入侵烏克蘭的抗議。（美聯社）
俄羅斯外交部長拉夫羅夫1日在聯合國會議發言期間，許多外交人員在他發表演說時直接離開現場，表達對俄羅斯入侵烏克蘭的抗議。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦1日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天在聯合國會議發言期間，二度遭到外交杯葛，許多外交人員在他發表演說時直接離開現場，以表達對俄羅斯入侵烏克蘭的抗議。

採訪聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）的法新社記者表示，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）演講的預錄影片開始播放時，外交官們紛紛離場，以向俄方表示抗議。

根據ABC News、非政府組織「聯合國觀察」（UN Watch）影片，離席的各國代表在會場外聚集，於拉夫羅夫演說全程，手持藍黃兩色烏克蘭國旗。

發起杯葛活動的烏克蘭駐日內瓦大使菲利潘科（Yevheniia Filipenko）告訴聚在會議廳外一面大型烏克蘭國旗周圍的人群：「非常感謝你們，對為獨立而戰的烏克蘭人表示很棒的支持。」

法國代表邦納豐（Jerome Bonnafont）也說：「任何入侵都構成侵犯人權行為，會造成平民受害。重要的是，人權理事會透過這次行動表明，它與烏克蘭和烏克蘭人民團結一致。」

不到1小時前，在聯合國的裁減軍備會議（Conference on Disarmament）上，拉夫羅夫的演說影片才剛開始播放，現場外交人員也幾乎清空了整個會議廳。

這些外交官走出去後，聚集在會議廳外的烏克蘭國旗前方，開始大聲鼓掌。

廳內只剩下葉門、敘利亞、委內瑞拉、突尼西亞代表等寥寥數人，坐在原位聆聽演說。

Embed from Getty Images
俄羅斯外交部長拉夫羅夫1日在聯合國會議發言期間，許多外交人員直接離場，並在場外聚集，手持烏克蘭國旗。（圖取自twitter.com/FR_Desarmement）
俄羅斯外交部長拉夫羅夫1日在聯合國會議發言期間，許多外交人員直接離場，並在場外聚集，手持烏克蘭國旗。（圖取自twitter.com/FR_Desarmement）

拉夫羅夫原訂今天前往日內瓦，親自向聯合國裁軍機構和人權理事會發表談話，但他在出發前最後一刻宣布取消行程，因莫斯科不滿歐盟國家對其實施制裁。

在裁軍會議的視訊演說中，拉夫羅夫將危機歸咎於基輔，還指控烏克蘭企圖組裝核武。「我可以跟大家保證，身為國際社會中負責任的一員，俄方正採取所有必要措施，避免核武和相關技術在烏克蘭出現。」（譯者：施施/核稿：林治平）1110301

延伸閱讀
影片／澤倫斯基歐洲議會演說逼哭口譯：烏克蘭人為自由生存奮戰俄羅斯入侵烏克蘭 英國警告蒲亭可能因戰爭罪受審歐洲議會將批俄羅斯是「流氓國家」 籲歐盟加強制裁烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助一次看俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀