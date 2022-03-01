俄羅斯外長聯合國演說遭杯葛 多國外交代表離席挺烏克蘭[影]

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俄羅斯外交部長拉夫羅夫1日在聯合國會議發言期間，許多外交人員在他發表演說時直接離開現場，表達對俄羅斯入侵烏克蘭的抗議。（美聯社）

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（中央社日內瓦1日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天在聯合國會議發言期間，二度遭到外交杯葛，許多外交人員在他發表演說時直接離開現場，以表達對俄羅斯入侵烏克蘭的抗議。

採訪聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）的法新社記者表示，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）演講的預錄影片開始播放時，外交官們紛紛離場，以向俄方表示抗議。

根據ABC News、非政府組織「聯合國觀察」（UN Watch）影片，離席的各國代表在會場外聚集，於拉夫羅夫演說全程，手持藍黃兩色烏克蘭國旗。

發起杯葛活動的烏克蘭駐日內瓦大使菲利潘科（Yevheniia Filipenko）告訴聚在會議廳外一面大型烏克蘭國旗周圍的人群：「非常感謝你們，對為獨立而戰的烏克蘭人表示很棒的支持。」

法國代表邦納豐（Jerome Bonnafont）也說：「任何入侵都構成侵犯人權行為，會造成平民受害。重要的是，人權理事會透過這次行動表明，它與烏克蘭和烏克蘭人民團結一致。」

不到1小時前，在聯合國的裁減軍備會議（Conference on Disarmament）上，拉夫羅夫的演說影片才剛開始播放，現場外交人員也幾乎清空了整個會議廳。

這些外交官走出去後，聚集在會議廳外的烏克蘭國旗前方，開始大聲鼓掌。

廳內只剩下葉門、敘利亞、委內瑞拉、突尼西亞代表等寥寥數人，坐在原位聆聽演說。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫1日在聯合國會議發言期間，許多外交人員直接離場，並在場外聚集，手持烏克蘭國旗。（圖取自twitter.com/FR_Desarmement）

拉夫羅夫原訂今天前往日內瓦，親自向聯合國裁軍機構和人權理事會發表談話，但他在出發前最後一刻宣布取消行程，因莫斯科不滿歐盟國家對其實施制裁。

在裁軍會議的視訊演說中，拉夫羅夫將危機歸咎於基輔，還指控烏克蘭企圖組裝核武。「我可以跟大家保證，身為國際社會中負責任的一員，俄方正採取所有必要措施，避免核武和相關技術在烏克蘭出現。」（譯者：施施/核稿：林治平）1110301