歐洲議會將批俄羅斯是「流氓國家」 籲歐盟加強制裁

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（中央社布魯塞爾1日綜合外電報導）烏克蘭總統在歐洲議會喊話，呼籲歐盟證明會力挺烏克蘭對抗俄羅斯。根據一份今天稍晚將表決的文件草案，預料歐洲議會將宣布俄國為「流氓國家」，並呼籲歐盟加強對俄制裁。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨天簽署文件，正式要求加入歐洲聯盟（EU）後，今天接著呼籲歐盟證明自己與烏克蘭站在同一陣線，一同抵抗俄國發動的戰爭。

澤倫斯基以視訊連線方式在歐洲議會（European Parliament）緊急會議上露面，他說：「我們為了成為平等的歐洲成員而奮戰。」

「務必證明你們與我們在一起，證明你們不會丟下我們，證明你們確實是歐洲人，而且生命將戰勝死亡，光明將戰勝黑暗。」

澤倫斯基以烏克蘭語發表演說，現場口譯含淚翻成英語，氣氛令人動容。

歐盟議員們起立為澤倫斯基鼓掌，他們當中許多人身穿帶有烏克蘭國旗、寫著「支持烏克蘭」字樣的T恤；有些人則是披上藍黃色圍巾或緞帶。

澤倫斯基還說：「歐盟有我們會變得更強大，沒有你們，烏克蘭會很孤獨。」但烏克蘭政府可能很清楚，加盟會是一個漫長且艱難過程。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）上週對鄰國烏克蘭發動戰爭後，歐盟已採取空前舉措，包括資助交付武器給烏克蘭。

根據一項決議草案和歐洲議會主要黨派支持的修正案，歐盟議員將要求擴大對俄制裁範圍，「目的是在戰略上削弱俄羅斯的經濟和工業基礎，特別是軍事工業複合體」。

根據決議草案，議員們將宣布俄國入侵烏克蘭「讓俄國實質成為流氓國家」，蒲亭「令人回想起20世紀獨裁者的最可怕聲明」，還將以「英雄」來形容澤倫斯基。不過這份決議將不具拘束力。

另外，歐洲議會也將呼籲歐盟領袖：更強硬對待俄國領導階層周圍的寡頭和官員；限制進口俄國石油與天然氣；全面禁止俄國和其盟邦白俄羅斯使用「環球銀行金融電信協會」（ SWIFT SWIFT小百科 環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統成立於1973年，總部位於比利時，不持有資金亦不管理帳戶

由25人組成的董事會管理，其中一席是俄羅斯「中央交易對手清算中心」管理委員會主席阿斯坦寧（Eddie Astanin）

SWIFT系統提供銀行迅速、安全且費用不高的溝通管道；連接200個國家約1萬1000家金融機構，且聲稱政治立場中立，使其成為國際資金轉移系統的骨幹

銀行使用SWIFT系統傳送有關銀行之間的匯款金額、轉帳給客戶的金額和買賣資產的標準化訊息 看更多 關閉 ）支付系統；對俄國和所有來往俄國的船隻，關閉所有歐盟港口。

歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）在歐盟與烏克蘭旗幟前說：「歐洲的訊息很清楚，當人們為了我們的價值上街作戰，面對蒲亭的戰爭機器，我們不會視若無睹。」（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110301