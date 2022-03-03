俄軍4架蘇愷戰機飛入瑞典領空 瑞典防長譴責「無法接受」

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（中央社斯德哥爾摩2日綜合外電報導）瑞典國防軍（Swedish Armed Forces）表示，4架俄羅斯戰機今天侵犯波羅的海（Baltic Sea）哥特蘭島（Gotland）以東的瑞典領空，國防部長立即予以譴責。

俄國過去就常頻繁進入瑞典領空，但在俄國入侵烏克蘭之際，今天的事件讓人更審慎看待。

瑞典空軍參謀長愛德斯壯（Carl-Johan Edstrom）在聲明中說：「有鑑於現今局勢，我們非常嚴肅看待這起事件。」

根據聲明，俄國戰機「侵犯」的時間短暫，但瑞典獅鷲（Jas 39 Gripen）戰機迅速起飛，記錄與拍攝到2架蘇愷24（Su-24）與2架蘇愷-27（Su-27）戰機的照片。

瑞典國防部長胡爾特奎斯特（Peter Hultqvist）告訴TT通訊社：「俄國侵犯瑞典領空當然讓人無法接受，瑞典會有堅定的外交回應，瑞典主權與領土必須受到尊重。」

烏克蘭爆發的戰事也讓瑞典提高警覺，昨天瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）宣布，政府將致力重整國家軍備。

冷戰結束後瑞典刪減軍事支出，直到俄羅斯2014年兼併克里米亞，瑞典國會才同意改弦易轍。

瑞典在2017年重新實施義務役，並在2018年1月重新在哥特蘭島駐軍。

2020年10月，瑞典大增國防預算4成，2021至2025年國防預算增加了270億瑞典克朗（28億美元）。

瑞典與北大西洋公約組織（NATO）密切合作但非北約盟國，然而，就像鄰國芬蘭一樣，瑞典內部近幾週重新出現了關於加入北約的辯論。

根據瑞典電視台（SVT）2月25日民調，瑞典國內支持加入北約的民意來到歷史新高41%。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110303

（圖取自瑞典國防軍網頁forsvarsmakten.se）