俄軍入南部港市刻松 烏克蘭首座大城淪陷

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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭南部濱臨黑海的刻松市（Kherson）市長柯里凱夫說，市內已無烏克蘭軍隊蹤影，市民如今必須執行「來到本市的武裝人員」所下指令，意味刻松市已淪陷於俄羅斯手中。

綜合「紐約時報」、美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，在烏國南部取得目前為止最大斬獲。刻松淪陷後，烏克蘭整個黑海沿岸盡落俄軍之手，世界其他地方過來的海運會被切斷。

俄軍還包圍另一重要港市馬立波（Mariupol），若馬立波淪陷，俄軍與烏東親俄民兵就能對烏國東南部的烏軍主力完成合圍。

在俄軍連日圍困後，柯里凱夫（Ihor Kolykhaiev）在自己的臉書專頁宣布刻松失守消息。

擁有近30萬人口的刻松扼著烏克蘭境內聶伯河（Dnieper）通往黑海的河口，戰略地位重要。柯里凱夫今天稍早還駁斥俄方聲稱已控制刻松的說法，稱烏克蘭軍隊仍在市內各處戰鬥。但他後來在臉書發文稱烏軍已撤離。

他告訴紐時，一支約10人的俄軍小組已於今天進入市政廳，其中包括攻城的俄軍指揮官。

報導指出，柯里凱夫說俄軍告訴他，俄方正計劃成立新政府，即類似烏東親俄分離主義分子掌控的頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）政權。

刻松市內一名分區地方首長拉胡塔（Hennady Lahuta）今晚也發布訊息說：「我懇請此刻所有在外者或打算出門的人別外出。市內到處都是占領者，他們很危險。」

柯里凱夫今晚也表示，（市府）團隊與他都是和平人士，「我們沒有武器，我方並無攻擊行為，我沒答應他們任何事，也沒什麼好承諾的。我只想要本市正常生活！我只要求他們不要射殺人民」。

柯里凱夫在臉書訊息中還說：「本市沒有武裝部隊，只有平民和想要在此生活的人而已！」

他說刻松市現在有了新規定，包括宵禁和進出城市的交通限制，另一條規定是「行人必須獨行，最多兩人結伴。不要挑釁軍人」。（譯者：曾依璇、陳亦偉）1110303