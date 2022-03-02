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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭18/300

俄軍轟炸烏克蘭 哈爾科夫21死、刻松市遭圍城[影]

2022/3/2 18:26（3/2 18:55 更新）
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俄羅斯2日持續轟炸烏克蘭。圖為烏克蘭中東部城市札波羅熱一間醫院遭攻擊。（圖取自facebook.com/viktor.liashko）
俄羅斯2日持續轟炸烏克蘭。圖為烏克蘭中東部城市札波羅熱一間醫院遭攻擊。（圖取自facebook.com/viktor.liashko）
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（中央社基輔2日綜合外電報導）俄羅斯持續轟炸烏克蘭，東南部馬立波港砲聲隆隆，刻松市已被俄軍包圍，第2大城哈爾科夫24小時內至少21死。基輔州則傳出女麻醉醫師載親人就醫，途中遭俄軍開火喪命的慘劇。

路透社報導，俄羅斯對烏克蘭的6天攻勢進展停滯，俄軍指揮官改變戰術，加強轟炸都市地區。莫斯科當局昨天警告烏克蘭首都基輔（Kyiv）的居民撤離家園，並用火箭持續轟炸哈爾科夫市（Kharkiv）。

烏克蘭當局今天表示，東南部馬立波港（Mariupol）持續遭受俄軍砲擊，無法撤離傷者；西側濱臨黑海（Black Sea）的刻松市（Kherson）已被侵略部隊完全包圍。

馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）在烏克蘭電視台現場轉播時說：「我們在奮戰，不會停止捍衛我們的祖國。」

哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）今天則說，東部城市哈爾科夫過去24小時內至少21人死於砲擊，112人受傷。當局指俄國飛彈擊中市中心住宅區和地方政府大樓。

烏克蘭國防部則在臉書（Facebook）寫道，2月28日下午7時07分至7時51分之間，一架飛越俄羅斯貝爾哥羅德區（Belgorod）的戰略轟炸機，一共朝哈爾科夫住宅區發射16枚高精準導引飛彈，「高層建物、學校、幼兒園和城內其他基礎設施被摧毀」。

▼俄羅斯導彈擊中哈爾科夫的國家警察大樓。

烏克蘭內政部長幕僚吉拉成柯（Anton Gerashchenko）則在社群媒體Telegram頻道上寫道，在基輔西方120公里的日托米爾市（Zhytomyr），一枚俄軍巡弋飛彈昨天擊中數棟民宅，奪走一名孩童在內共4人的性命。飛彈原先似乎是瞄準附近的第95旅空降兵基地。

烏克蘭衛生部長李亞希科（Viktor Lyashko）在臉書頁面寫道，一名兒科麻醉醫師從基輔州（Kyiv Oblast）庫哈里村（Kukhari）開車載她受傷的姪子趕往醫院，途中遭俄軍開火擊中，不幸身亡。

另外，在烏克蘭東部被親俄分離主義分子掌控的頓內茨克市（Donetsk），當局則稱有3名平民死於烏克蘭砲擊。

親俄分子自行宣告成立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic），上週獲莫斯科當局承認獨立。俄軍2月24日入侵烏克蘭後，把此地當成一處中轉站。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110302

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