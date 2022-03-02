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俄羅斯入侵烏克蘭67/300

澤倫斯基：俄須先停炸烏克蘭城市 才可續談停戰

2022/3/2 06:47（3/2 12:42 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基1日表示，俄羅斯必須先停止轟炸烏克蘭城市，才有可能繼續談判。圖為烏國第2大城哈爾科夫受戰火波及的建築物。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
烏克蘭總統澤倫斯基1日表示，俄羅斯必須先停止轟炸烏克蘭城市，才有可能繼續談判。圖為烏國第2大城哈爾科夫受戰火波及的建築物。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯必須先停止轟炸烏克蘭城市，有關停戰的有意義談判才有可能展開。俄烏兩國昨天舉行首輪會談，但未獲多大進展。土耳其總統發言人指出，俄烏第2輪會談不太可能如計畫在明天舉行。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在軍方戒備森嚴的政府區接受路透社和有線電視新聞網（CNN）聯合訪問時，也呼籲北大西洋公約組織（NATO）會員國實施禁飛區，以阻止俄羅斯空軍發動攻擊，他表示，這是防範性措施，不是要將北約拖進俄烏戰爭。

澤倫斯基表示，如果北約對烏克蘭關上大門，烏克蘭將要求具有法律約束力的安全保證。他也為進一步與俄羅斯會談設定條件：「有必要至少停止轟炸人民，停止轟炸，然後坐下來談判。」

在澤倫斯基接受訪問的同時，俄羅斯以火箭攻擊烏克蘭首都基輔電視塔，造成5名平民喪生。而稍早，俄羅斯轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv），造成至少10名平民喪生，死者包括孩童。

俄羅斯塔斯社（TASS）稍早報導，根據俄方人士透露，俄國與烏克蘭間的第2輪會談將於明天舉行。

不過，土耳其總統發言人指出，俄羅斯的停戰要求「不切實際」，俄烏第2輪會談不太可能如計畫在明天舉行。（譯者：陳政一）1110302

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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