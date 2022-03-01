塔斯社：俄羅斯與烏克蘭2日舉行第2輪會談

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（中央社莫斯科1日綜合外電報導）俄羅斯塔斯社（TASS）今天報導，根據俄方人士透露，俄國與烏克蘭間的第2輪會談將於明天舉行。俄國對烏克蘭的軍事入侵行動已進入第6天。

路透社報導，俄烏兩國昨天舉行首輪會談，但未獲得具體結果，會後雙方表示，將在幾天內再度會談。（譯者：林治平）1110301

俄烏首輪談判結果如何？俄羅斯：現在評估為時過早

（中央社莫斯科1日綜合外電報導）俄羅斯上週入侵烏克蘭，雙方已結束首輪停戰談判，克里姆林宮發言人培斯科夫今天表示，談判情況已向總統蒲亭（Vladimir Putin）報告，現在評估談判結果「為時過早」。

法新社報導，俄烏官員昨天在烏克蘭與白俄羅斯的交界舉行開戰後首次談判。培斯科夫（Dmitry Peskov）說，莫斯科政府會「分析」談判結果。

幾個鐘頭前烏克蘭官員表示，俄軍砲擊烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）中央廣場。另外，從克里米亞半島（Crimea）挺進的俄國部隊也於今天抵達烏克蘭南部刻松市（Kherson）。

俄羅斯在2014年併吞屬於烏克蘭的克里米亞半島。

培斯科夫宣稱俄軍「並未空襲民用基礎設施或住宅建築群」，但多方證據都與他的說法相牴觸。

烏克蘭方面表示，自莫斯科2月24日發動攻擊以來，已逾350名平民身亡。

俄國方面承認有損失，但未揭露俄軍陣亡人數。今天一些俄國地方首長開始公布死在烏克蘭的官兵名單，培斯科夫說，這麼做毋須莫斯科政府同意，但他拒絕公布死亡人數。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天稍早表示，俄國將持續在烏克蘭的攻勢，直到「達成目標」。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110301