更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭87/300

烏克蘭東部城市馬立波遇襲斷電 親俄叛軍將圍城

2022/3/1 20:16（3/1 20:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭東南部重要港市馬立波面臨俄羅斯軍隊進攻，地方首長基里蘭科說，馬立波遭斷電。圖為馬立波郊外軍事設施2月24日遭破壞。（美聯社）
烏克蘭東南部重要港市馬立波面臨俄羅斯軍隊進攻，地方首長基里蘭科說，馬立波遭斷電。圖為馬立波郊外軍事設施2月24日遭破壞。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔1日綜合外電報導）緊鄰亞速海（Azov Sea）的烏克蘭東南部重要港市馬立波面臨俄羅斯軍隊進攻，地方首長基里蘭科說，馬立波遭斷電。烏國東部親俄叛軍領袖則稱，今日任務為直接包圍這座城市。

法新社報導，基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在臉書寫道：「馬立波（Mariupol）和沃爾諾瓦哈（Volnovakha）是我們的！這兩座城市面臨敵軍壓力，但它們堅持守住。」

「馬立波市供電線路被切斷，現在這座城市無電可用。」

烏克蘭東部有部分領土遭親俄分離主義分子控制，原屬烏克蘭的克里米亞半島在2014年被俄國併吞，俄軍現正努力把兩地連成一氣，而馬立波和沃爾諾瓦哈市正好夾在中間。

路透社引述俄羅斯新聞社（RIA）報導，烏東頓內茨克（Donetsk）分離主義分子領袖普希林（Denis Pushilin）接受電視台訪問時說，他的部隊「今日任務為直接包圍馬立波」。

馬立波是人口40萬至50萬的港口城市，俄羅斯上週入侵烏克蘭以來，馬立波持續遭受攻擊。沃爾諾瓦哈市人口約2萬人。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110301

俄羅斯轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫。（中央社製圖）
俄羅斯轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫。（中央社製圖）
延伸閱讀
不斷更新／俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽入侵烏克蘭5天 紐時：俄祭火海戰術 戰局本週恐變「媽這很難受」俄軍士兵死前傳訊母親 指部隊無差別攻擊烏克蘭平民法俄總統通話 蒲亭提停戰3大條件烏克蘭戰爭已釀2000平民死亡 第2輪談判將登場烏克蘭官員稱烏俄2日恢復談判 與首輪代表相同制裁蒲亭入侵烏克蘭 歐盟封殺俄官媒禁令生效
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀