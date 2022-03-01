烏克蘭東部城市馬立波遇襲斷電 親俄叛軍將圍城

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（中央社基輔1日綜合外電報導）緊鄰亞速海（Azov Sea）的烏克蘭東南部重要港市馬立波面臨俄羅斯軍隊進攻，地方首長基里蘭科說，馬立波遭斷電。烏國東部親俄叛軍領袖則稱，今日任務為直接包圍這座城市。

法新社報導，基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在臉書寫道：「馬立波（Mariupol）和沃爾諾瓦哈（Volnovakha）是我們的！這兩座城市面臨敵軍壓力，但它們堅持守住。」

「馬立波市供電線路被切斷，現在這座城市無電可用。」

烏克蘭東部有部分領土遭親俄分離主義分子控制，原屬烏克蘭的克里米亞半島在2014年被俄國併吞，俄軍現正努力把兩地連成一氣，而馬立波和沃爾諾瓦哈市正好夾在中間。

路透社引述俄羅斯新聞社（RIA）報導，烏東頓內茨克（Donetsk）分離主義分子領袖普希林（Denis Pushilin）接受電視台訪問時說，他的部隊「今日任務為直接包圍馬立波」。

馬立波是人口40萬至50萬的港口城市，俄羅斯上週入侵烏克蘭以來，馬立波持續遭受攻擊。沃爾諾瓦哈市人口約2萬人。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110301