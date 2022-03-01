烏克蘭第2大城市中心遭飛彈擊中 俄國防長揚言持續發動攻勢[影]

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（中央社烏克蘭利維夫1日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭第6天，烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）州長表示，俄軍飛彈擊中第2大城哈爾科夫市中心。根據「基輔獨立報」，這波攻擊共造成6人受傷，含1名孩童。

路透社報導，哈爾科夫州州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）表示，俄軍對哈爾科夫市發射格勒式火箭（GRAD）和巡弋飛彈，擊中住宅區和州政府大樓，但烏方堅持守住這座城市。

西涅古波夫說：「這類攻擊是對烏克蘭人民的大屠殺，對平民百姓犯下戰爭罪！」

在一段今天上午上傳至社群媒體的影片中，西涅古波夫身穿防彈背心、頭戴頭盔，表示現在還無法確認死傷人數。他也分享一段哈爾科夫州政府大樓遭飛彈擊中爆炸的影片，路透社無法立即獨立驗證影片是否屬實。

另根據基輔獨立報（The Kyiv Independent）推特，哈爾科夫市中心遇襲造成包括1名孩童在內共6人受傷，哈爾科夫自由廣場（Freedom Square）遭俄軍飛彈擊中，州政府大樓受損。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）則在臉書（Facebook）上宣稱，俄軍「以火箭和多管火箭發射系統（MLRS），對和平的城市發動野蠻攻擊，證明他們已失去打擊武裝烏克蘭人的能力」。

另外，俄軍昨天砲擊哈爾科夫市和首都基輔（Kyiv）之間的阿克提卡鎮（Okhtyrka）一座基地，當地首長在臉書寫道，共有70名左右的烏克蘭軍人陣亡。

烏克蘭參謀總部表示，俄軍迄今已損失5710名兵力，29架飛機、198輛戰車被毀受損。路透社無法獨立驗證上述數據是否屬實。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110301

俄國防部長揚言持續對烏克蘭攻勢 直至達成目標

（中央社莫斯科1日綜合外電報導）俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天表示，俄國將持續在烏克蘭的攻勢，直至「達成所有目標」。

蕭依古在國營電視台轉播的記者會中說：「俄國軍隊將持續進行特別軍事行動，直至達成所有設定目標。」

法新社報導，他宣稱，俄國軍事行動的目標是要將烏克蘭「去軍事化和去納粹化」，以及保護俄國免受「西方國家造成的軍事威脅」，俄國不會占領烏克蘭領土。（譯者：林治平）1110301