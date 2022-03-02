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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭68/300

俄羅斯火箭攻擊基輔電視塔 5平民喪生[影]

2022/3/2 04:43（3/2 08:39 更新）
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基輔電視塔1日遭到火箭攻擊，造成5名平民喪生。（圖取自facebook.com/dsszzi）
基輔電視塔1日遭到火箭攻擊，造成5名平民喪生。（圖取自facebook.com/dsszzi）
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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭今天指責俄羅斯以火箭攻擊首都基輔電視塔，造成5名平民喪生。內政部表示，有些設備受損，一些電視頻道無法運作，不過電視塔結構安然無恙。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，電視塔遭到兩枚火箭攻擊，造成附近5名行人喪生，由於俄羅斯揚言對基輔發動攻擊，他也呼籲居民不要待在街上。

市緊急服務單位在網路分享的影片顯示，率先趕抵現場的應急人員走過掉落的電力線，試圖撲滅電視塔下建築物瓦礫堆中的大火。

電視塔位於巴比亞河谷（Babyn Yar）紀念碑對面。1941年納粹在基輔巴比亞河谷屠殺成千上萬猶太人，是最大的單一大屠殺之一。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示：「如果炸彈又落在巴比亞河谷，世界仍然保持沉默，那麼說了80年『不要再發生』又有甚麼意義？歷史不斷重演…」

這起攻擊發生在俄羅斯入侵烏克蘭第6天，由於俄軍攻勢停滯，改變戰術，加強轟炸烏克蘭市區，並警告基輔居民趕緊逃離家園。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特推文說：「1941年9月29至30日，納粹在這裡（巴比亞河谷）殺害逾3萬3000名猶太人。80年後，俄羅斯納粹攻擊同一片土地，試圖滅絕烏克蘭人。」（譯者：陳政一）1110302

基輔電視塔1日遭到火箭攻擊，造成5名平民喪生，圖為趕抵現場的應急人員。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
基輔電視塔1日遭到火箭攻擊，造成5名平民喪生，圖為趕抵現場的應急人員。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
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