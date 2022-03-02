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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭48/300

英媒：烏克蘭南部馬立波市遭俄軍包圍

2022/3/2 12:25（3/2 12:42 更新）
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媒體報導，烏克蘭南部城市馬立波1日遭俄羅斯部隊包圍。（中央社製圖）
媒體報導，烏克蘭南部城市馬立波1日遭俄羅斯部隊包圍。（中央社製圖）
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（中央社基輔1日綜合外電報導）數家媒體今天報導，烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol）據稱遭到俄羅斯部隊包圍。

根據英國「衛報」（The Guardian），英國國防部稍早也表示，除了烏克蘭東北部的哈爾科夫（Kharkiv）與南部城市刻松（Kherson）外，亞速海港市馬立波恐怕也遭包圍。

烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）的分離主義分子領導人普希林（Denis Pushilin）今天表示，他預期他的部隊今天會包圍馬立波。

馬立波市是工業重鎮，被視為是關鍵目標，在俄羅斯開始入侵烏克蘭後，此地已出現激烈戰鬥。攻下馬立波將有助俄羅斯建立往返克里米亞與俄羅斯本土的陸地通道。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）記者奧立凡（Roland Oliphant）稍早在推特發文說，一名烏克蘭軍人告訴他：「我們在馬立波遭包圍出不去。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110302

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