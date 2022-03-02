烏克蘭全國抗敵 民眾排隊加入國土防衛軍[影]

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（中央社台北2日綜合外電報導）從2月24日俄國入侵以來，烏克蘭各地常見民眾大排長龍，但這些不只是在賣場搶購物資的民眾或在火車站等待前往鄰國避難的婦孺，有許多人排隊是想要幫忙政府和軍隊抵抗俄軍。

「我是一個成年女性，我很健康，而且這是我的責任。」擔任企業經理的索可蘭（Olena Sokolan）在首都基輔的一處民兵登記站接受「紐約時報」採訪時說。她剛領到一把步槍。

在一列約50人隊伍中等待的33歲夜店經理馬塔什（Denis Matash）則說：「看看這裡發生的事（指排隊從軍），我不認為他們（指俄羅斯人）清楚自己來到什麼地方。」

馬塔什任職的夜店名為「牛奶」（Milk），它曾是基輔在戰爭爆發之前五光十色的夜生活一景。原在該夜店表演的男性脫衣舞者曼舒爾（Grigory Mamchur）也在隊伍裡等待領取AK步槍，他說：「這沒有什麼好考慮的，我們將會以我們所能做的任何方式來保衛國家。」

他們準備加入烏克蘭的民兵組織國土防衛軍（Territorial Defence Force, TDF），這個組織源於2014到2015年間，為了對抗烏克蘭東部受俄羅斯支持的武裝分離組織而設，已陸續在全國各地成立32個志願兵防衛營。今年1月，烏克蘭國會通過「國家抵抗法 （National Resistance Act）」，正式將TDF從國防部的監管中獨立出來，並預計召募1萬名正職人員、12萬名民間儲備人力，以作為現有約40萬名軍人的備援。

與台灣現有國防儲備人力皆來自退役的後備部隊不同，烏克蘭TDF召募對象是任何年齡在18歲到60歲之間的民眾，包括定居滿5年的外籍居民。根據基輔獨立報（Kyiv Independent）報導，符合條件的民眾只要通過醫療、專業和心理測驗，簽署服務合約，就能加入，參加者可以保留原本的工作，只要在週末接受訓練，若被防衛軍徵召擔任全職，還能保留原本的工作職位和薪資。

TDF基輔防衛總部（Kyiv Defense Headquarters）官員瑞坤（Andriy Rikun）告訴土耳其國家通訊社安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）說：「我們的訓練包括（軍事）技巧、武器運用、急救、刀刃搏鬥、緊急避難等等。」他並指出，過去8年來，也就是自從2014年俄烏衝突以來，這樣的訓練就在持續進行中。

在波蘭與烏克蘭的邊境，也有一群烏克蘭人在排隊，他們與逃出的難民反向而行。半島新聞網（Al Jazeera）觀察到這群返鄉救國者以年輕人居多，例如26歲的帕夫路克（Vladimir Pavluk）原本在波蘭擔任計車司機，「戰爭開始了，我們必須回來，」他說，「我曾在2015到2019年間打過仗，知道該怎麼做。」

▼在波蘭工作的烏克蘭年輕人返鄉救國

還有許多的烏克蘭人在捐血站排隊。24歲的程式設計師霍布諾夫（Oleksandr Horbunov）告訴「紐約時報」，因為父母強烈反對他加入民兵，「我來捐一點血，這是我至少能做的事」。

從2021年底，俄羅斯就在靠近烏克蘭邊境持續增兵，包括總統拜登在內的美國官員多次警告俄軍即將發動攻擊，但俄國總統蒲亭否認，甚至嘲諷美國是「歇斯底里」。最後，蒲亭在2月24日下令出兵，由於俄烏兩國軍力差距甚大，美國官員一度預測基輔將會在攻擊展開後96小時（4天）以內淪陷，烏克蘭領導階層會在一個星期之內垮台。

到了3月2日，也就是攻擊發起7天之後，俄軍仍未攻進基輔，由烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）領導的烏克蘭全國軍民也仍在奮勇抗戰，但俄軍似乎在準備包圍基輔，專家預測接下來恐有一番血腥戰鬥。

各方認為，烏克蘭未如外界預料很快屈服，反而在戰爭初期讓俄軍攻勢受阻，跟烏克蘭軍民團結奮勇作戰有很大關係。從總統到一般民眾一致展現抗敵的堅定決心，也是美國和歐盟國家乃至澳洲、日本、瑞士等國對侵略者進行制裁並援助烏克蘭的關鍵。

但烏克蘭在作戰部隊和軍備方面終究不如俄羅斯，因此澤倫斯基邀請支持抗暴的外國人也加入烏克蘭的國土防衛軍。到目前已有至少丹麥和拉脫維亞的政府允許國人加入TDF。烏克蘭在2016年通過法律，准許政府雇用外籍志願兵。

31歲的馬來西亞人阿馬德（Ahmad，因安全顧慮只願提供姓氏）告訴新加坡「海峽時報」（Strait Times），他和妻子已登記加入TDF。他說：「我們留守在基輔。這種無理的事（指俄國侵略）必須立刻被阻止。今天是烏克蘭，明天，只有老天爺知道（指不知哪個國家是下個受害） 。」（編輯：林憬屏）1110302