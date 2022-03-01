烏克蘭情侶戰火下成婚 攜手抗戰度特殊蜜月

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CNN報導，烏克蘭一對情侶在俄羅斯烏克蘭開戰日當天結為連理。兩人1日穿著迷彩夾克手持步槍接受訪問，談論在首都基輔圍城度過新婚蜜月的日子。（圖取自CNN網頁edition.cnn.com）

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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭一對情侶在俄羅斯入侵當天舉行婚禮，幾小時後便攜手提槍衛國。兩人如今描述戰火下度蜜月的特殊心境，除了妻子等待丈夫歸來的煎熬，還有與同胞並肩作戰的致勝信心。

美國有線電視新聞網（CNN）2月24日報導，21歲的亞利耶娃（Yaryna Arieva）和24歲男友佛辛（Sviatoslav Fursin）開戰日當天結為連理。兩人今天穿著迷彩夾克手持步槍再度接受CNN訪問，談論在首都基輔圍城度過新婚蜜月的日子。

兩人2019年10月在基輔一場示威活動中相識後交往，原本預定今年5月結婚，未料碰上俄羅斯入侵烏克蘭，因為不確定未來會如何，於是決定提前完成終身大事。小倆口在空襲警報聲中匆促完婚，婚後便加入抗戰行列。

CNN報導，21歲的亞利耶娃（左2）和24歲男友佛辛（左1）開戰日當天結為連理。（圖取自CNN網頁edition.cnn.com）

來自基輔的亞利耶娃說：「很難理解我們現在面對的新現實。」她表示，今天是春天的第一天，烏克蘭人通常這時忙著播下國花向日葵的種子，如今卻在努力反抗俄羅斯攻擊。

但亞利耶娃說：「這裡沒有人說我們會輸，也沒有人哭泣。所有人都相信我們會勝利，只是遲早問題。所以我非常高興見到這麼多人真的都準備好要打仗，要為了國土殺敵，且毫不懷疑我們會贏得這場戰爭。」

來自西部城市利維夫（Lviv）的佛辛則表示，他的同胞「一直想要自由。這些人準備好為了自由而戰」。

佛辛說，當他出任務作戰時，他擔心家人的安全，包括妻子、雙親和他的姊妹。但他表示，自己將「盡一切努力保護他們」。

亞利耶娃則說，她每天都有事做，但「等待我的丈夫從戰鬥任務回來很難熬」，不過大家都互相幫忙。「這裡的日子和平常不同，但仍然要過生活。人們也會開玩笑和大笑。」

佛辛表示，他希望很快能將親友「全都聚在一個地方喝杯好酒，並互道『好哇，戰爭結束，我們贏了』」。

不過在此之前，佛辛說，他希望「全球所有人，包括俄羅斯和俄羅斯人民」銘記烏克蘭人是「為了全世界自由而戰」。

這對夫妻並呼籲國際社會提供捐款、糧食、武器和醫療援助來幫助烏克蘭，並對俄羅斯施加更多制裁。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110301